MotoGP, Bastianini troppo lontano: “Ma sono sulla strada giusta”

Neppure nel Gran Premio d’Austria abbiamo visto l’Enea Bastianini brillante del 2022, ancora non è riuscito a prendere le giuste misure alla Desmosedici GP23. Ci si aspettava una svolta dopo la sosta estiva, visto che i problemi fisici sono ormai alle spalle, ma evidentemente serve ulteriore tempo prima che il pilota romagnolo riesca ad esprimersi al top.

MotoGP Austria, Bastianini amareggiato

Bastianini è arrivato 10° al traguardo della gara di domenica, incassando oltre 20 secondi di distacco dal compagno e vincitore Pecco Bagnaia. Non può essere soddisfatto: “Nel warmup sembrava che avessimo fatto uno step avanti grazie a una modifica, mi sentivo bene sulla moto ed ero sia veloce che costante. Ma in gara qualcosa non ha funzionato. Al via ho avuto un problema con il dispositivo, poi l’ho risolto ma ho avuto problemi sia all’anteriore che al posteriore. Ho lottato con lo spinning e il grip dietro è calato esageratamente già dopo pochi giri“.

Lo scorso anno Enea si era messo in luce anche per la sua abilità nel gestire gli pneumatici, quindi sorprende averlo visto così in difficoltà da subito in gara: “È molto strano che la gomma posteriore si sia consumata così tanto in tre giri. Si è comportata in maniera totalmente rispetta al warmup. Negli ultimi quattro-cinque giri ho faticato tantissimo, mi sembrava di guidare con la pioggia. Non conosco la ragione, però il pneumatico era distrutto. Qualcosa non ha funzionato, non so se dipenda dal setup oppure dalla gomma“.

Enea cerca di essere ottimista

Il pilota del team ufficiale Ducati si è ritrovato a fare i conti con un grosso imprevisto, sia la squadra sia Michelin hanno certamente analizzato i pneumatici per capirne di più. In ogni caso, le sensazioni avute nel warmup hanno dato un po’ di fiducia a Bastianini: “Anche se siamo molto al di sotto del nostro potenziale, sento che abbiamo fatto uno step avanti. Nel warmup ho fatto le traiettorie che volevo e avevo grip“.

Il 25enne riminese cercherà di fare meglio nel prossimo gran premio in programma in Catalogna nel weekend 1-3 settembre. Una settimana dopo si correrà a Misano e nel lunedì seguente ci sarà una giornata di test che gli può essere molto utile per cercare di trovare il giusto feeling con la sua Desmosedici GP23.

Foto: Ducati Corse