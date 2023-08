MotoGP Austria: Bagnaia senza rivali, Binder-KTM ancora podio

Assolo Ducati anche oggi, con una KTM tra le Rosse. La casa tricolore conferma il feeling perfetto col Red Bull Ring, incrementando la lista di grandi risultati con questo nuovo netto successo firmato da Francesco Bagnaia. Marco Bezzecchi torna sul podio dopo la sfortuna di ieri, coppia Ducati subito raggiunta prima da Valentino Rossi, poi da Celestino Vietti vincitore in Moto2. In mezzo però non va dimenticato il risultato di Brad Binder, l’unico che contrasta il dominio in rosso e che piazza la sua RC16 di nuovo sul secondo gradino del podio. Ora ex aequo con Paddy Driver, il sudafricano con il maggior numero di podi in classe regina (otto). Non male per festeggiare il fresco rinnovo con KTM! Fabio Quartararo è di nuovo in top 10 per la prima volta dal podio della Sprint ad Assen, zona punti per Marc Marquez dopo ben 8 zeri consecutivi. La cronaca del GP in Austria.

Oliveira doppio zero

Tutto pronto per la gara lunga della MotoGP con scelta di gomme praticamente uguale per tutti. Quasi tutta la griglia sceglie dura all’anteriore e media al posteriore, tranne Marc Marquez che invece azzarda la morbida posteriore. Di nuovo problemi in partenza per Vinales precipitato fuori dalla top 10, mentre al comando ci sono anche oggi Bagnaia e le KTM. Non manca un grosso rischio tra Aleix Espargaro e Quartararo, Martin in breve tempo completa la sua sanzione senza difficoltà, rientrando in 13^ posizione. Non è davvero il weekend di Miguel Oliveira: dopo il KO subito al via di ieri, ecco un problema alla gomma anteriore che lo costringe al pronto ritiro. Più in generale, finora è davvero un 2023 poco fortunato per il pilota RNF Aprilia. La cosa strana (non per la prima volta) è vedere anche oggi Miller compiere il “passo del gambero” dopo l’ottima partenza…

Alex Marquez vs i VR46

Bagnaia e Binder scappano, Alex Marquez ed il duo VR46 hanno la meglio su Miller, che in seguito dovrà cedere il passo anche alla coppia Aprilia, a Martin, a Bastianini, a Quartararo… Continua il periodo nero di Mir e Honda, a referto un altro ritiro per caduta a 15 giri dalla fine. Le posizioni al comando sono congelate, con Bagnaia che scappa e completa un weekend austriaco perfetto, mentre Binder non riesce a contenerlo. La battaglia è più indietro: Bezzecchi prova a lungo a strappare il terzo gradino del podio ad Alex Marquez, una battaglia piuttosto intensa e conclusa quando il #72 riesce a sfruttare le maggiori difficoltà di grip del pilota Gresini. È così 3°, con Marini poco dietro quando riesce ad avere la meglio su Marquez. Il fratello, ovvero Marc, riesce a tornare a punti per la prima volta dalla Sprint al Mugello, un lungo digiuno per l’uomo di punta HRC. In casa Yamaha, Fabio Quartararo è di ritorno nei 10 da Assen e Franco Morbidelli continua la sua ‘tendenza a punti’ solo nelle gare della domenica (fatta eccezione per il GP Argentina). Doppio zero RNF, Raul Fernandez abbandona all’ultimo giro per problemi tecnici.

MotoGP, la classifica

MotoGP generale

Foto: Valter Magatti