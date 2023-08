MotoGP, Zarco-Pramac ai saluti “Pronto per una nuova sfida”

La collaborazione tra Johann Zarco e Pramac Racing si concluderà alla fine di questa stagione 2023. Appena completato il GP d’Austria arriva la conferma dalla squadra satellite Ducati, che saluta il bicampione Moto2 dopo tre stagioni e 12 podi in totale, quattro in ogni campionato MotoGP finora disputato insieme. Zarco si lancerà in una nuova sfida di cui ormai si vociferava con sempre maggiore insistenza.

Zarco-Pramac, addio a fine 2023

Fino a poco tempo fa sembrava che la collaborazione con Ducati fosse davvero ad un passo dal rinnovo. La situazione è cambiata drasticamente nell’ultimo periodo e Zarco ha iniziato a guardarsi attorno. Non manca il rammarico sia da parte di Paolo Campinoti che dal neo team manager Gino Borsoi, arrivato proprio quest’anno in Pramac. “Abbiamo vissuto tre anni fantastici con Johann, dispiace non sia con noi l’anno prossimo” ha dichiarato Campinoti. “Peccato che il lavoro iniziato nel 2023 non continui anche nella prossima stagione” ha aggiunto Borsoi, che rinnova l’incoraggiamento a Zarco per gli obiettivi da raggiungere fino a novembre.

