Andrea Adamo, missione compiuta: in un combattutissimo GP Olanda sulla sabbia di Arnhem il 20enne siciliano archivia un preziosissimo quinto posto complessivo. Ma soprattutto mantiene quasi inalterato il vantaggio in classifica: con Jago Geerts è finita in perfetto pareggio (38 punti a testa), mentre Andrea Adamo ha lasciato appena quattro punti al compagno KTM Liam Everts, vincitore della tappa olandese. A tre GP dalla fine il nostro fantastico talento emergente difende 72 punti di leader della classifica.

Liam Everts, il futuro che avanza

L’astro nascente belga, figlio e nipote di ex campioni del Mondo, (qui la biografia) ha firmato il secondo successo Mondiale della carriera, in questa sua stagione di debutto nel massimo campionato degli under 23 anni. Ha portato a casa il GP con due piazzamenti (terzo e secondo), perla di giornata il sorpasso nel salto finale ai danni di Jago Geerts in gara 2. La prima manche è stata vinta dal tedesco Simon Langerfelder (KTM), la seconda da un Lucas Coenen (Husqvarna) scatenato sulla sabbia. Andrea Adamo aveva aperto la giornata in maniera eccellente, secondo in gara 1, poi nella seconda ha gestito la situazione portando a casa un prezioso quinto posto.

La classifica del GP Olanda

1.Liam Everts (KTM) punti 42; 2. Lucas Coenen (Husqvarna) 40; 3 Langerfelder (KTM) 40; 4. Geerts (Yamaha) 38; 5. Adamo (KTM) 38; 6. Horgmo (Kawasaki) 34; 7. Mc Lellan (Honda) 28; 8. van de Moosdijk (Husqvarna) 28.

La nuova classifica del Mondiale

1.Adamo (KTM) punti 705; 2. Everts 633; 3. Geerts 603; 4. Langerfelder (KTM) 595; 5. Lucas Coenen (Husqvarna) 511; 6. de Wolf (Husqvarna) 501; 7. van de Moosdijk (Husqvarna) 462; 8. Benistant (Yamaha) 462.

Le prossime sfide, ne mancano solo tre

Restano solo tre GP al termine del Mondiale: il 3 settembre in Turchia, il 17 settembre a Maggiora (Novara) e gran finale una settimana più tardi a Matterley Basin, in Gran Bretagna. I punti ancora in palio sono 180, sommando sia il bottino in palio nei GP (50 ciascuno) che l’extra bonus di dieci punti nelle tre gare di qualifica che mancano.

Foto: Instagram