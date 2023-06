MX2 Germania: Liam Everts l’erede dei miti, primo trionfo a 18 anni

Liam Everts, figlio e nipote d’arte, firma il primo successo Mondiale a soli 18 anni sbancando il GP Germania della MX2 sul tracciato di Teutschental. E’ stata una grande giornata non solo l’astro nascente belga (classe 2004…) ma anche per il nostro Andrea Adamo tornato prepotentemente in vetta al Mondiale degli under 23 anni. Il trionfo del piccolo Liam è stato agevolato dal ritiro del connazionale Lucas Coenen che dopo aver vinto gara 1 stava volando verso la doppietta. La sua Husqvarna però si è spenta all’atterraggio di un salto, e addio sogni di gloria.

Famiglia di fenomeni

Everts Junior è figlio di Stefan, che con dieci titoli Mondiali conquistati (101 GP vinti) è il pilota di motocross più titolato di ogni tempo. Nonno Harry, classe ’52, di corone iridate ne aveva portate a casa quattro. Se tutto va come sembra, la collezione di Mondiali di famiglia di arricchirà molto presto. Liam ha dimostrato di avere un potenziale enorme fin dalle formule promozionali, adesso lo sta dimostrando anche nel Mondiale. Corre per la KTM ufficiale, la stessa formazione di Andrea Adamo. Il 20enne siciliano, alla lunga, potrebbe ritrovarsi proprio in casa l’avversario più temibile nella corsa ad un titolo che ogni tappa che passa sembra sempre più giocabile.

Andrea Adamo torna in testa al Mondiale

Il nostro campioncino ha aperto la giornata con un ottimo terzo posto, dietro Lucas Coenen e Liam Everts, ma davanti a tutti i piloti di alta classifica. Nella seconda, perso contatto con lo scatenato compagno di squadra, ha amministrato un preziosissimo secondo posto. Male gli avversari: l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) è partito con un piede dolorante, conseguenza di un incidente nella gara di qualifica della vigilia. Ha raggranellato 21 punti, somma di un undicesimo e decimo posto. Rientro non brillante per Jago Geerts, che ha saltato due GP per la frattura di un polso. Il belga della Yamaha ha totalizzato 22 punti (tredicesimo e settimo) troppo poco per tenere il ritmo del nostro Adamo, nuovo leader con 13 punti di margine sul francese Thiebault Benistant (Yamaha). Avversario forse meno esplosivo di altri, ma molto costante. Prossimo GP fra due settimane in Indonesia, sul tracciato di Sumbawa.

La classifica del Mondiale MX2 dopo 9 GP

1.Adamo (KTM) punti 405; 2. Benistant (Yamaha) 392; 3. de Wolf (Husqvarna) 388; 4. van de Moosdijk (Husqvarna) 345; 5. Geerts (Yamaha) 341; 6. Everts (KTM) 329; 7. Langerfelder (GasGas) 259; 8. Coenen Lucas (Husqvarna) 255; 9. Horgmo (Kawasaki) 232; 10. Pancar (KTM) 193.

