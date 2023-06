MotoGP Mugello: Bagnaia senza rivali, Honda ridacci Marquez

Strapotere Ducati, Marc Marquez invece scivola ancora. La gara lunga al Mugello si può riassumere così, visto che davanti le prime due posizioni si cristallizzano in poco tempo. Dietro si vede un po’ di battaglia in più, finché Zarco non regola Marini per il 3° posto al traguardo. Quel che salta all’occhio è che si chiude un altro weekend difficile per Honda: ora anche il suo asso vincente, che di nuovo ha tentato la battaglia per il podio, fa molta fatica con questa RC-V e non riesce più a fare le sue magie… La cronaca del Gran Premio d’Italia.

GP Mugello, gomme e primi giri

Scelte ben più variegate per quanto riguarda gli pneumatici per affrontare il caldo sul tracciato toscano. La dura anteriore vale per tutti, tranne per Folger che ha optato per la media, cambia la situazione invece per quanto riguarda la posteriore. Pirro, Martin, i fratelli Marquez, Nakagami, Miller e Morbidelli entrano in azione con la mescola morbida, tutti gli altri invece hanno optato per la media. Super partenza per Miller, ma Bagnaia non ci sta e subito risponde all’ex compagno di squadra. Finalmente nessun incidente al via, piloti pronti alla battaglia per questo lungo GP d’Italia. Il campione in carica e Martin fanno un piccolo strappo, dietro è battaglia serratissima, sfruttando anche i giochi di scia sul rettilineo principale e rischiando pure un piccolo pasticcio che fortunatamente non avviene. Marini, i Marquez e le KTM aprono un lungo trenino nei primi giri del GP, può succedere davvero di tutto con 20 giri ancora da disputare. La sorpresa è probabilmente Bezzecchi, piantato in 9^ posizione!

Ahi Ahi Marquez

Le prime due Ducati hanno già preso un piccolo margine, dietro ci sono Luca Marini ed i fratelli Marquez per la P3. Ma l’attacco dell’alfiere Honda sul pilota VR46 si rivela disastroso, la RC-V #93 è nella ghiaia della Bucine! A 16 giri dalla fine abbiamo una top 5 tutta Ducati, l’aspetto interessante è che il trio Marini-Alex Marquez-Zarco gira su tempi più rapidi del duo davanti. Finale inglorioso per il rientrante Oliveira, fisicamente in difficoltà per tutto il weekend e caduto alla Arrabbiata. Marquez vs Marini però non è finita: si accende il duello, l’alfiere Gresini vuole il podio e sferra l’attacco sul rivale VR46. Ma non è giornata per i Marquez, alla Luco il pilota #73 finisce giù… Davanti le posizioni sono cristallizzate, l’unico scossone è l’accesissimo duello tra Marini e Zarco, finché il pilota francese non riesce ad avere la meglio. Bagnaia vince senza rivali, la coppia Pramac completa il podio al Mugello.

GP Mugello, la classifica

MotoGP, la generale

Foto: motogp.com