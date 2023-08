Moto2 Austria: capolavoro di Celestino Vietti, regolato Acosta

Una gara incredibile per Celestino Vietti. Finalmente il ritorno nelle zone alte, e non solo per un podio: il pilota Fantic oggi è letteralmente scatenato, vede la grande occasione e non se la lascia sfuggire, regalando al marchio veneto la prima vittoria nel Motomondiale. Non lo batte nemmeno Pedro Acosta, che ci prova rischiando grosso in più occasioni prima di adattarsi al secondo posto. Poco male per il leader Moto2, che non nasconde di aver cercato con tutte le sue forze la vittoria in casa di KTM. È infatti un po’ deluso e chiede anche scusa ai fan, ma nella generale ha accumulato altri punti preziosi. Tony Arbolino infatti non è mai in lotta per il podio… La cronaca del GP Austria.

Moto2 Gara, la prima parte

Il poleman Acosta e Dixon si portano al comando della corsa, non perfetto al via Vietti che si vede superato da Ogura ed Arbolino in particolare. Finisce molto presto la gara di Binder e Lowes: il sudafricano scivola da solo, il britannico non riesce ad evitarlo e sono entrambi a terra alla nuova chicane (foto di Valter Magatti).

Stesso punto in cui scivolerà anche Lopez, in seguito registriamo cadute alla curva 3 per Arenas (in seguito giù anche alla curva 6), Gonzalez, Roberts. La brutta notizia arriva presto: Arbolino di nuovo non è in palla, la lotta per il podio si allontana in breve tempo… Così come Acosta davanti e lanciato in fuga.

Attenti a Vietti!

Gli altri gradini del podio sono una questione tra Ogura, Dixon e Vietti, con l’alfiere Fantic che si fa vedere da subito come il pilota con il ritmo migliore. Riesce ad avere ragione dei due diretti rivali, con il terzetto che si sgrana col passare dei giri, e mette nel mirino proprio il leader Moto2 Acosta. E lo riprende, a 6 giri dalla fine gli è ormai incollato e non perde tempo per portarsi davanti! Una gara pazzesca per l’italiano, con l’alfiere KTM Ajo che non molla di certo. Ma non sembra avere il passo dell’avversario, anzi più volte rischia parecchio il pasticcio ed alla fine arriva in 2^ posizione. Celestino Vietti invece è magistrale, prima vittoria del 2023 e ritorno al successo per la prima volta dal GP Catalunya 2022! Pizzico di delusione per Acosta, idem per Ai Ogura che sperava di rimanere in lotta per la vittoria, ma che porta a casa un solido 3° posto.

La classifica

Moto2 generale

