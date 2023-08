Mai dimenticarsi di Pedro Acosta, nemmeno se è protagonista di un incidente proprio all’inizio del turno. Il leader Moto2 ha messo le cose in chiaro una volta tornato in azione: ecco un’altra solida pole position, pronto per un’altra prova di forza nella gara di domani. È ormai tornato in forma Ai Ogura, che s’è assicurato la seconda casella in griglia, ma s’è fatto vedere anche Celestino Vietti, che completa la prima fila. E Tony Arbolino? La cronaca delle qualifiche in Austria.

Alex Escrig infortunato

Dopo i guai fisici pregressi di Barry Baltus, c’è un altro forfait in Moto2. Non è davvero un anno fortunato per Alex Escrig, debuttante in ritardo per problemi fisici dai test invernali ed ora di nuovo costretto a fermarsi per infortunio. Il violento incidente in cui è incappato stamattina nelle Prove 3 ha portato alla frattura distale della tibia nella zona del piede sinistro. Tempi di recupero ancora tutti da valutare, è un’altra tegola per Forward Racing che davvero non ha pace in questa stagione 2023.

Q1: passano gli esordienti

In questa prima sessione troviamo anche i nostri Mattia Rato ed Alberto Surra, ricordiamo alla prima uscita da piloti del Mondiale Moto2. C’è anche Dennis Foggia, che sta vivendo un anno di debutto non semplice nella classe intermedia. Ma è proprio lui ad avere uno dei guizzi vincenti per passare il turno alla fine di una battaglia come sempre molto serrata. La nota curiosa è che avanzano tre esordienti, con loro poi c’è Tulovic, campione europeo Moto2 al rientro nel Mondiale quest’anno.

Q2: prova di forza

Non si può dire che sia l’inizio ideale per Pedro Acosta, a terra in breve tempo alla nuova chicance. Stesso punto in cui qualche minuto dopo si registra la scivolata di Aron Canet. Chi invece si fa vedere fin dal via è Celestino Vietti, che inanella una serie di giri utili prima per farlo volare al comando, poi per limare ancora il vantaggio sui rivali. Questo finché non arriva Ai Ogura, che si prende provvisoriamente la prima casella, ma non è il caso di dimenticarsi del leader Moto2. Acosta è infatti ripartito con rinnovata grinta e non ci mette troppo a piazzarsi davanti a tutti, continuando poi a migliorarsi costantemente: è pole position! La curva 10 invece crea problemi a Lowes caduto, finale prematuro anche per Lopez, giù alla curva 1.

Foto: motogp.com