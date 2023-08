Nel prossimo weekend non mancheranno le novità in pista. L’ultima di cui si ha notizia è la grande occasione per il giovane Mattia Rato, 18enne di Monza al 4° anno nell’Europeo di categoria, quest’anno con AGR Team. L’esordio arriverà nei prossimi giorni al Red Bull Ring, bis poi in Catalunya con i colori del Mandalika SAG Team, schierato come sostituto dell’infortunato Taiga Hada. Quarto nella generale del CEV Moto2, Rato è attualmente uno dei due migliori italiani: ha gli stessi punti di Surra, lo segue solo per il minor numero di podi. In attesa della ripartenza del suo campionato, la doppia gara accanto ai piloti mondiali sicuramente sarà una grande opportunità per crescere ancora di più. Abbiamo avuto modo di sentirlo per un commento, il pilota lombardo non ha nascosto la grande emozione.

Mattia Rato, che occasione! Com’è arrivata?

Ero in vacanza ed è arrivata questa chiamata al mio papà dal mio manager. Il team SAG mi aveva cercato per sostituire Taiga Hada nel Mondiale. Ci siamo messi d’accordo per due gare, correrò in Austria e in Catalunya.

Prima reazione alla notizia?

Finché non metto piede al Red Bull Ring ancora non ci credo che è vero! Non so descriverlo bene, è molto strano: ogni tanto ci penso e mi viene una strana sensazione allo stomaco. Ma per ora la sto prendendo tranquillamente, ho paura che se ci penso troppo poi per l’emozione mi va male. Sono tranquillo, almeno per ora.

Una bella occasione di crescita per te.

Sì, poi sarà bello perché scoprirò anche un’altra pista in più e non fa mai male. Stando poi lì in mezzo, dove tutti vanno forte, penso si possa fare un grande step in avanti. Queste due gare me le godrò proprio!

Mattia Rato, ti stai già studiando il Red Bull Ring?

Ce l’ho già in mente, guardando tutte le gare del Mondiale ho un po’ un’idea della pista. È da quando sono bambino poi che gioco con i videogiochi, quindi diciamo che in un certo senso la conosco. Mi focalizzerò su quel circuito, oltre a rivedere qualche video degli anni scorsi per impararla ancora meglio.

Avrai meno tempo a disposizione rispetto all’Europeo Moto2, come la vedi?

Sembra tanto tempo in meno, perché noi abbiamo quattro giorni e loro tre, ma alla fine è un turno in meno. Cambieranno poi le qualifiche, invece di due turni da 40 minuti si fa una sessione da 15 minuti, se va bene due. Penso per me sia meglio: in un turno da 40 minuti io mi perdo, mentre in un quarto d’ora se ci sono ci sono, sennò niente.

Mattia Rato, quali sono le prime aspettative?

Un debutto è sempre complicato. Venerdì dovrò fare molti giri, mi focalizzerò sulla moto per poi fare il meglio possibile in qualifica. Ma l’obiettivo principale sarà divertirsi, quando ci si diverte si va pure più forte!

Foto: AGR Team