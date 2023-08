Moto2: Taiga Hada operato dopo l’incidente a Silverstone

È servito anche un intervento dopo l’incidente multiplo ad inizio gara. Taiga Hada è finito sotto i ferri per sistemare la lesione al piede destro riportata nell’impressionante carambola scatenata da Borja Gomez. Un errore del rookie spagnolo nelle prime curve ha causato uno ‘strike’ in cui Hada ha avuto la peggio, visto che è l’unico infortunato dei quattro piloti coinvolti. Ancora da capire se sarà in grado di rimettersi per il prossimo GP in Austria, in programma nel weekend del 18-20 agosto.

Periodo difficile

“L’intervento è andato bene, spero di tornare presto in pista.” Così Taiga Hada, in stampelle appena fuori dall’ospedale, ha commentato quanto successo in un breve video social postato dal Mandalika SAG Team. Vista la dinamica dell’incidente poteva andare peggio, ma comunque è un inghippo non da poco. Non è un periodo semplice in generale per la struttura spagnola: ricordiamo infatti che sta facendo i conti con l’importante infortunio di Carlos Tatay, il suo pilota dell’Europeo Moto2, protagonista di un grave incidente a Portimao che ha fatto tremare tutti. Il processo di recupero è già iniziato, ma certo non sarà breve…

Hada, forfait in Austria?

Al momento non si sa quanto ci metterà a recuperare. Vista però la necessità di un intervento sembra quasi più probabile la sua assenza al Red Bull Ring, ma di questo avremo la certezza solo la prossima settimana. Per Taiga Hada è un’altra tegola in una stagione decisamente non semplice, cominciata in corsa come nel 2022. L’anno scorso è subentrato da sostituto dell’infortunato Gabriel Rodrigo, conquistando anche i suoi primi punti mondiali: 1,5 nel mezzo GP in Thailandia, un punto poi in Australia, l’ultimo in Malesia. Quest’anno Hada è tornato a partire dal GP al Mugello dopo il divorzio della squadra da Lorenzo Dalla Porta, ancora non ha preso punti.