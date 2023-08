Moto3: Noah Dettwiler al debutto, sarà wild card in Austria

Nel prossimo GP in Austria ci sarà un volto nuovo in azione. Si tratta di Noah Dettwiler, 18enne pilota svizzero attivo in JuniorGP, pronto per quello che sarà il suo primo fine settimana nella Moto3 mondiale. Correrà con la sua squadra Cuna de Campeones ma in appoggio a CFMoto PrustelGP, quindi ufficialmente una wild card da terzo pilota della struttura di Florian Prustel. Si tratta del primo svizzero nel Mondiale dal ritiro nel 2021 di Thomas Luthi, nientemeno che il suo manager.

Noah Dettwiler, il profilo

Classe 2005, originario di Basilea, ha iniziato il suo percorso a due ruote quando aveva quasi cinque anni. Tutto è cominciato quando, nel 2010, è andato con i suoi genitori a vedere dal vivo la sua prima gara di motocross a Roggenburg. È rimasto subito colpito da una minimoto lì presente, ha chiesto di provarla ed è così che comincia la storia. Ma in Supermoto: dall’anno successivo inizia a competere, sempre accompagnato dai genitori (il papà è fondatore di un’azienda edile, la mamma è una casalinga ma anche segretaria per l’azienda) e dalla sorella, ed arrivano presto anche le prime vittorie. Nel 2018 però si sposta nelle corse su strada, debuttando poi in European Talent Cup, categoria in cui rimane fino al 2020. Ma parallelamente viene selezionato anche in Rookies Cup, in quegli stessi anni si avvia il sodalizio con Thomas Luthi nelle vesti di suo manager. Il 2023 è il suo terzo anno nella Moto3 Junior, uno dei ragazzi schierati dal team Cuna de Campeones.

Pronto al debutto

“È un grande sogno che diventa realtà” è il commento emozionato di Noah Dettwiler. “Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da alti e bassi, dubbi, motivazione e sostegno da parte della mia famiglia e di chi mi circonda. Poter esordire nel Campionato del Mondo Moto3 non è solo un’incredibile ricompensa per me, ma anche la conferma che abbiamo fatto alcune cose buone.” L’esordio per Dettwiler avverrà su una pista che già conosce. “Il Red Bull Ring mi si addice abbastanza bene, conosco la pista dalla Red Bull Rookies Cup. Posso quindi concentrarmi completamente sulla squadra, sulla moto e sul weekend di gara. Non vedo l’ora di vivere questa esperienza!”

Col sostegno di Luthi

È una bella emozione anche per Thomas Luthi, che appunto si occupa della carriera di Dettwiler. “La preparazione di questa wildcard ha richiesto alcuni mesi. Un’impresa non facile, vale la pena solo se ci sono l’ambiente giusto, le potenzialità e il talento di un pilota. Ho visto tutto questo con Noah fin dall’inizio ed è per questo che ho deciso qualche anno fa di continuare a sostenerlo” ha sottolineato l’iridato 125cc 2005. “Noah ha quello che serve, lo ha già dimostrato mettendosi alla prova in una squadra spagnola tra piloti spagnoli. Gli auguro solo di divertirsi in questa sua prima wild card mondiale.”