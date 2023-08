Stefano Manzi, il salto in Superbike rimandato al 2025?

Stefano Manzi viaggia spedito verso l’approdo in Superbike, ma potrebbe essere costretto ad attendere il 2025. Da due anni l’ex pilota GP, 24 anni, è al vertice della Supersport, la serie cadetta delle derivate. In Moto2 era finito in un vicolo cieco mentre il cambio di prospettiva gli sta permettendo di farci vedere quanto vale. L’anno scorso ha fatto gonfiare il petto alla Triumph, regalando allo storico marchio britannico il primo successo nel Mondiale. Il pilota riminese era gran parte del risultato, infatti quando Manzi è uscito da ranghi per firmare con Yamaha Ten Kate, la tre cilindri d’oltre manica ha fatto un deciso passo indietro: addio posizioni da podio. Stefano invece con la YZF-R6 della formazione olandese ha alzato l’asticella. Tre vittorie (una a Misano, doppietta a Imola) e un cammino quasi senza macchina, che ne fanno il principale antagonista del fuggitivo Nicolò Bulega, con la Ducati V2.

Rincorsa difficile, non impossibile

A quattro round dalla fine (Magny Cours, Aragon, Portimao e Jerez), con 200 punti complessivamente in palio, Stefano Manzi insegue a – 46 punti di distacco. E’ un margine considerevole, considerando la competitività del ducatista, ma non irrimediabile. Poteva essere assai più ridotto, senza il problema tecnico di gara 2 a Most, capitato nel momento meno indicato della stagione. Ma ormai è andata, meglio pensare al futuro.

L’opzione di Ten Kate

Stefano Manzi è uno degli emergenti più interessanti fra coloro che aspirano al passaggio in Superbike. Piace molto al plenipotenziario Yamaha, Andrea Dosoli, forse è presto per parlarne. Perchè Ten Kate ha un’opzione di rinnovo a proprio vantaggio che scatterà in automatico se a due round dalla fine del Mondiale, cioè dopo Portimao, Stefano Manzi sarà almeno secondo nel Mondiale. “Sarebbe molto strano se questa condizione non si verificasse” ha dichiarato il manager della formazione olandese Kervin Bos a Speedweek. Certo, stiamo parlando di una formazione satellite Yamaha, che probabilmente non si metterebbe di traverso qualora la casa madre avesse per Manzi un programma diverso. Ma forse è meglio così: con un anno di esperienza in più, e con la Ducati privata di Nicolò Bulega che salirà in Superbike quasi sicuramente nel team ufficiale, nel 2024 Stefano sarà il logico favorito al Mondiale Supersport.

Un ritardo che fa gioco?

Ma c’è di più: nel 2025 scadranno tanti contratti di top rider in Superbike, quindi la potenziale scelta di posti appetibili sarebbe ben più intrigante di adesso. E non parliamo solo di Yamaha, ma anche di altri Costruttori. Quindi aspettare un anno più che un problema, sembra un’opportunità. Anche perchè Stefano Manzi, nonostante l’ormai lunga esperienza in categorie di livello iridato, ha pur sempre solo 24 anni.

