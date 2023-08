Grave incidente di Haruki Noguchi: il motociclismo in apprensione

Sono giorni di apprensione e di preghiera nel motociclismo asiatico in seguito al drammatico incidente che ha visto coinvolto lo sfortunatissimo Haruki Noguchi. Reduce dal secondo posto alla 8 ore di Suzuka, lo scorso weekend il talentuoso motociclista giapponese era impegnato a Mandalika (Indonesia) nel quarto appuntamento stagionale dell’ARRC classe ASB1000 (Asia Superbike 1000). Nel corso di Gara 2, Noguchi è finito a terra e, in seconda battuta, l’incolpevole Kasma Daniel Kasmayudin l’ha centrato in pieno. Le sue condizioni, trascorse quasi 48 ore dall’incidente, restano gravi.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE DI HARUKI NOGUCHI

La dinamica di quanto accaduto è presto chiarita. Haruki Noguchi, con la CBR 10000RR-R del team HARC-PRO Honda, nel corso del quarto giro di Gara 2 era in piena corsa per la leadership con la coppia dell’Honda Asia Dream Racing formata da Zaqhwan Zaidi e Andi Farid Izdihar. Proprio con il primo, in percorrenza di curva 10, è giunto ad un contatto lieve, con il risultato di vedere entrambi finire a terra. Se Zaidi è andato verso le vie di fuga, Noguchi è stato investito in pieno da Kasma Daniel Kasmayudin (Yamaha Gen Blue ASEAN) che sta sopraggiungendo in quel momento.

BANDIERA ROSSA E GARA CANCELLATA

Considerata la gravità della situazione, la corsa è stata immediatamente interrotta con l’esposizione della bandiera rossa e, da lì a poco, ufficialmente cancellata. Dapprima Haruki Noguchi è stato soccorso al centro medico del circuito per poi esser trasferito all’Ospedale più vicino.

IL COMUNICATO DEL TEAM HARC-PRO

Il team HARC-PRO (SDG Motor Sports RT HARC-PRO Honda Ph.) ha rilasciato successivamente un comunicato stampa inerente le condizioni del suo pilota. “A seguito dell’incidente registratosi in curva 10 nel corso del 4° giro di Gara 2, Haruki Noguchi ha ricevuto le prime cure presso il centro medico del Pertamina Mandalika International Street Circuit dov’è stato stabilizzato. In seguito è stato trasportato in un Ospedale locale per ulteriori trattamenti. La situazione rimane critica. Haruki è un pilota molto forte, pertanto crediamo sopravviverà a questa battaglia“.

IL PROFILO DI HARUKI NOGUCHI

Pupillo di Shinya Nakano tanto da portare in dote il celebre casco con gli occhioni, Haruki Noguchi si mise in mostra in Europa nel 2019, lottando con Pedro Acosta e Carlos Tatay per la conquista della Red Bull MotoGP Rookies Cup. Senza sbocchi nel Mondiale Moto3, nel 2020 ha fatto il suo ritorno in madrepatria, accolto proprio dal team HARC-PRO Honda per competere nell’All Japan ST600. Proprio nella Supersport nipponica si laureò Campione nel 2021, passando lo scorso anno alle 1000 dell’Asia Superbike dell’ARRC con la medesima squadra. Al debutto nella categoria ha sfiorato il titolo, sfumato soltanto per un incidente provocato da un altro pilota nella sua wild card di Suzuka nella Superstock 1000 giapponese. Sempre sul tracciato dell’ottovolante lo scorso 6 agosto ha concluso secondo al debutto alla 8 ore di Suzuka.