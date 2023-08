8 ore di Suzuka 2023: TOHO Racing squalificato perde il 2° posto

L’impresa di Ryuichi Kiyonari alla 8 ore di Suzuka 2023, a tratti in grado di girare 10-15″ più veloce di chiunque con gomme slick una volta comparsa la pioggia, resterà nella storia, ma non nelle classifiche finali. Il TOHO Racing, compagine classificatasi al secondo posto con lo stesso “King Kiyo“, Takuma Kunimine e Ikuhiro Enokido, è stata squalificata in sede di verifiche tecniche post-gara. La ragione è “serbatoio non conforme“, ovvero dalla capacità superiore rispetto ai 24 litri previsti dal regolamento del FIM EWC.

VERIFICHE TECNICHE DELLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Come accertato ampiamente lo scorso anno, le verifiche tecniche della 8 ore di Suzuka sono scrupolose a dir poco. A pagar dazio quest’anno ai controlli è stato il TOHO Racing, con la Honda CBR 1000RR-R #104 inaspettatamente secondo al traguardo. Un secondo posto storico, a 11 anni dall’analogo risultato conseguito nel 2012, sfuma per un serbatoio non conforme, apparentemente per poco meno di 1 litro (che fa pur sempre tutta la differenza di questo mondo…) rispetto al limite massimo di 24 litri.

APPELLO

Il TOHO Racing ha presentato appello, respinto dal FIM EWC Stewards Panel. Questo ha pertanto comportato la pubblicazione della classifica definitiva dell’edizione 2023 dopo due giorni dalla conclusione della contesa. Rispetto ai 12 giorni dello scorso anno, un bel passo avanti…

LA NUOVA CLASSIFICA DELLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Se il Team HRC with Japan Post #33 (Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi, Xavi Vierge) conserva la vittoria, sale al secondo posto SDG Honda Racing #73 con Naomichi Uramoto, Teppei Nagoe e Haruki Noguchi. Terzo gradino del podio fondamentale in ottica titolo FIM EWC per F.C.C. TSR Honda France con Mike Di Meglio, Alan Techer e Tarran Mackenzie.