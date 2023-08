MotoGP, Ducati-VR46 tira e molla. Salucci: “Stiamo aspettando”

Un altro weekend difficile quello di Silverstone per le Yamaha. Franco Morbidelli porta a casa due punti in classifica, anticipati dalla notizia ufficiale che dal 2024 non correrà più in sella alla YZR-M1. Il suo destino resterà in bilico ancora per qualche giorno e tutto dipenderà dalla scelta del team VR46 e Marco Bezzecchi. La squadra di Valentino Rossi vorrebbe continuare con la coppia Bezzecchi-Marini, ma forze di causa maggiore potrebbero sconvolgere la line-up del prossimo campionato MotoGP.

Morbidelli attende notizie dal mercato

Da un lato Morbidelli sembra avere fatto un passo avanti rispetto all’anno scorso, migliorando il feeling con la Yamaha M1, acquisendo uno stile di guida più aggressivo. E in diverse occasioni ha fatto meglio di Fabio Quartararo. La scadenza di contratto ha implicato una svolta nel box di Iwata, d’altronde la mancanza di risultati ha spinto il 28enne Franky a guardarsi intorno, in attesa che si liberi una sella in Ducati. Dal prossimo anno sarà Alex Rins a sostituirlo, le trattive restano aperte con Gresini e VR46. La Desmosedici GP potrebbe essere un’occasione di riscatto, dopo essersi affermato vicecampione del mondo 2020.

Morbidelli sarebbe felice di pilotare una Ducati? “Non è una domanda facile a cui rispondere“, ha detto dopo il GP di Silverstone. “È importante che mi concentri sul presente e faccia il miglior lavoro possibile ora“. Vietato sbilanciarsi in questi giorni molto delicati per il mercato piloti MotoGP, un annuncio potrebbe arrivare nel weekend austriaco. Intanto Alessio Salucci, direttore sportivo del Mooney VR46 Racing Team, preme per tenere Bezzecchi in squadra. Il problema è che la Ducati vuole equipaggiare solo quattro piloti con una GP24 nella prossima stagione e fornire soltanto a Prima Pramac Racing materiale ufficiale. Una situazione non facile per il team di Tavullia.

VR46 preme per una Ducati ufficiale

L’attesa crea anche qualche piccolo malumore fra la Casa di Borgo Panigale e i team satellite. “Stiamo aspettando una decisione da Ducati perché stiamo cercando una moto ufficiale per Marco“, ha detto Salucci a Speedweek.com. “Se non otteniamo una moto ufficiale per Marco nel nostro team, allora non lo so… Magari Marco deciderà poi di passare alla Pramac, con una moto ufficiale e un contratto Ducati. Ma onestamente, quando abbiamo deciso di fondare questo team, lo abbiamo fatto per lavorare affinché i nostri piloti venissero promossi in un team ufficiale e non andassero in un altro team cliente. Non mi piace“.

‘Uccio’ sottolinea come i suoi uomini ai box siano adesso pronti a gestire una Desmosedici ufficiale, ma questo porterebbe a togliere una moto factory al team Pramac. “Abbiamo una buona squadra. Non so se siamo come Pramac, ma siamo pronti a gestire una moto ufficiale nel nostro team“. Nel 2022, invece, quando Luca Marini aveva una moto ufficiale al Mooney VR46, le difficoltà non mancavano. “L’anno scorso eravamo forse troppo giovani e sicuramente abbiamo commesso degli errori“, ha ammesso il direttore del team VR46. “Ma ora abbiamo un anno in più di esperienza e siamo pronti a gestire una moto ufficiale. Vedremo cosa succede, ma la Ducati conosce la nostra richiesta e l’Academy conosce la nostra situazione. Sono qui, sto aspettando nel mezzo, ma sono molto rilassato“.

Morbidelli seconda opzione VR46

Marco Bezzecchi avrebbe tutte le agevolazioni possibili nel passaggio in Pramac, con un contratto diretto con Ducati e massimo supporto tecnico, alla pari di Jorge Martin, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. In tal caso la seconda opzione sarebbe Franco Morbidelli. “Se non funziona, vogliamo Morbidelli. È un pilota molto, molto bravo e viene dalla VR46 Riders Academy. Lo conosco da 20 anni! Quindi aspettiamo e vediamo“, ha concluso Salucci. Intanto a breve arriverà anche il rinnovo per Luca Marini con il team di Valentino Rossi.

