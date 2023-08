MotoE, attenti a Mattia Casadei “Il Mondiale? Ci sono anch’io”

L’aveva detto che il momento era vicino. A Silverstone ecco l’acuto che Mattia Casadei stava cercando da inizio stagione. Un trionfo arrivato alla ripartenza ed in un fine settimana tutt’altro che semplice, passando di colpo dalla pista asciutta del venerdì alla pioggia del sabato. Considerando il poco tempo in pista per la MotoE, appare chiaro come sia molto difficile adattarsi prontamente ad un cambio così repentino. Ma Casadei è riuscito a sfruttare al meglio la situazione, lasciando Silverstone con un 6° posto in Gara 1 e soprattutto la bella vittoria in Gara 2. Ora è 3° in campionato a -44 punti dal leader, ma con tre round e quindi 6 gare ancora da disputare il pilota Pons Racing è lanciato e ci crede. La nostra intervista dopo la tappa britannica.

Mattia Casadei, raccontaci com’è andata a Silverstone.

Era partito un po’ in salita. Nelle FP1 e FP2 non ero stato molto veloce: le sensazioni erano buone, ma non riuscivo a spingere al massimo, quindi sono finito in Q1. Tra FP2 e Q1 però col team abbiamo lavorato molto bene, azzeccando le modifiche giuste, e come sono entrato in pista mi sono sentito da dio, infatti ho fatto subito il record della pista. In Q2 però mi è caduto Jordi [Torres] davanti e ho fatto secondo, altrimenti sono convinto che potevo fare la pole.

Sabato però cambia tutto, arriva la pioggia!

Speravo tanto nell’asciutto, mi sentivo molto a posto… Invece è arrivata l’acqua. In Gara 1 non eravamo al top e ho cercato di limitare i danni senza prendermi troppi rischi. Chiaramente poi abbiamo lavorato per metterci a posto e, come successo tra FP2 e qualifiche, abbiamo trovato la soluzione giusta. Sono riuscito a spingere al massimo ed è arrivata la vittoria, ci voleva!

Una bella soddisfazione per te.

La inseguivo da inizio anno, non abbiamo mai mollato e ce l’abbiamo fatta! Sono riuscito a fare un po’ la differenza ed abbiamo vinto con distacco, sono molto contento.

In un weekend in cui si è passati di colpo dalla pista asciutta alla pioggia. Mattia Casadei, come l’hai gestita?

Era una condizione difficile per tutti: c’è chi si è adattato subito e chi no, noi non eravamo al 100%. Abbiamo poi lavorato con le informazioni di Gara 1 sul bagnato, facendo modifiche che sapevamo che potevano funzionare. Quando sono salito in moto è andato tutto bene e sono riuscito ad esprimermi al massimo.

Possiamo dire che in generale le condizioni di bagnato non ti preoccupano troppo, giusto?

Direi che sull’acqua me la cavo, altrimenti non sarei riuscito a fare quello che ho fatto in Gara 2! [risata] Il bagnato alla fine non mi dispiace, ma se non sei a posto fai fatica. Serve sempre la condizione ideale per far vedere il tuo potenziale e l’abbiamo trovato.

Silverstone era una novità per la MotoE. Cosa pensi della pista?

A me è piaciuta molto: si adattava bene al mio stile di guida e mi sono divertito tanto. Sono stato poi il più veloce sia con l’asciutto che col bagnato, quindi direi molto bello!

Mattia Casadei, ora sei risalito in 3^ posizione in classifica generale.

Era uno degli obiettivi del weekend e l’abbiamo raggiunto. Matematicamente poi il campionato è aperto, tutto è ancora possibile e io darò il massimo per farcela.

Come vedi i prossimi tre round?

Molto bene! Siamo veloci e la vittoria è arrivata, avevo già fatto la pole ad Assen e podi al Sachsenring e al Mugello. Dei prossimi circuiti, quelli in Austria ed a Barcellona mi piacciono molto, poi Misano è Misano: sono tre ottime piste per me. Siamo forti e mi sento in corsa al 100%, vediamo cosa succederà alla fine.