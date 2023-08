Interessanti curiosità riguardanti il settore del gioco d’azzardo in Italia

L’Italia è famosa non solo per le sue attrazioni turistiche. Nel Paese sono presenti casinò terrestri e casinò online. Il settore del gioco d’azzardo sta crescendo rapidamente ed è ricco di fatti interessanti. Di seguito saranno presentate le curiosità più interessanti.

Il termine “casino” ha origine in Italia

Letteralmente, la parola “casino” si traduce come “piccola casa”. Ha diversi significati, tra cui “casa pubblica”. Col tempo, la parola si è diffusa in Europa e successivamente in altre parti del mondo.

In Russia, il termine è conosciuto fin dal XIX secolo. Nel 1865, A. D. Michelson lo ha incluso nel suo lavoro “Spiegazione di 25.000 parole straniere entrate in uso nella lingua russa con il significato delle loro radici” https://miglioricasinoonlineaams.com/7bit . Indica un luogo pubblico nelle città italiane dove le persone si incontrano per conversare o leggere. Come sinonimo di “casino”, l’autore ha indicato “caffetteria”.

In Italia è stato aperto il primo casinò di gioco in Europa

Il primo casinò che offriva giochi d’azzardo è stato il “Ridotto”, aperto a Venezia nel 1638. L’iniziativa è stata presa dalle autorità cittadine con l’obiettivo di rimpinguare il bilancio locale.

Il casinò “Ridotto” divenne molto popolare e attirò un gran numero di visitatori, generando enormi profitti. L’edificio in cui il casinò era situato era la stessa struttura in cui si trovava la chiesa di San Moisè. I sacerdoti si opposero a tale vicinanza, e sotto la loro pressione, le autorità chiusero il casinò nel 1774.

Per offrire servizi di gioco d’azzardo in Italia, è necessario vincere l’appalto

In Italia ci sono 38 casinò terrestri. Aprire un’attività di gioco d’azzardo non è semplice. L’autorizzazione all’attività è rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Non solo è necessario fornire una vasta documentazione, ma è anche necessario vincere l’appalto. Diversi operatori competono per la licenza. La licenza viene concessa solo a chi offre le condizioni più vantaggiose all’organo di regolamentazione e rispetta rigorosi requisiti. La licenza ha una durata di 4 anni.

Perdere la licenza è facile. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) monitora attentamente l’attività degli operatori. In caso di piccole violazioni, vengono inflitte sanzioni. Se vengono accertati fatti di frode o crimine, l’operatore non potrà operare in Italia.

I casinò online sono stati autorizzati dal 2011

Il mercato del gioco d’azzardo in Italia non è rappresentato solo dai casinò terrestri. I casinò online stanno crescendo rapidamente. Sul mercato ci sono sia piattaforme di gioco d’azzardo legali che siti offshore. Questi ultimi vengono regolarmente bloccati dall’organo di regolamentazione.

Anche i casinò online devono ottenere l’approvazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e vincere l’appalto. Contestualmente, il sito web deve essere trasferito al dominio .it. Il sito deve supportare la lingua italiana e la valuta euro. L’operatore deve ospitare software da fornitori certificati in Italia.

In Italia è vietata la pubblicità dei divertimenti d’azzardo

Nel 2018, il governo ha approvato una legge che vieta la pubblicità di prodotti di gioco d’azzardo. Ai casinò terrestri e online è diventato più difficile promuovere i loro servizi. In caso di violazione della legge, all’operatore sarà comminata una pesante sanzione e potrebbe persino perdere la licenza.

Il divieto ha avuto un impatto negativo sull’industria del gioco d’azzardo. Secondo studi condotti, gli operatori hanno perso il 10% dei profitti nel 2019. Inoltre, si sono diffuse voci riguardo all’introduzione di una tassa del 10% sulle vincite. Questa tassa dovrebbe essere pagata dai visitatori dei casinò.

I casinò virtuali pagano una tassa fissa sul profitto

Le piattaforme di gioco d’azzardo devono pagare il 24% dei profitti. Presentano relazioni fiscali mensili all’agenzia delle entrate. Dai casinò online, ogni anno entrano nel bilancio dello Stato circa 20 miliardi di euro.

L’aliquota fiscale è spesso ricalcolata. All’inizio degli anni 2000, era del 70%. Allo stesso tempo, i casinò online devono seguire una politica contro il riciclaggio di denaro. Il massimo pagamento singolo al cliente è di 3000 €.

Negli casinò terrestri e online italiani, l’RTP varia tra il 91% e il 96% Quando l’ADM rilascia una licenza, gli operatori devono seguire le disposizioni dell’organo di regolamentazione e della legislazione locale. Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella sezione “Probabilità di vincita (Decreto Balduzzi)”, è indicato il range RTP dei giochi d’azzardo. Il minimo è del 91%, il massimo è del 96% o più.

L’ADM può verificare in qualsiasi momento il rendimento dei contenuti pubblicati sul sito regolamentato. Se il tasso di ritorno è inferiore a quello prescritto, l’attività del casinò online sarà sospesa. L’operatore sarà multato dalla commissione. La riattivazione dell’attività sarà possibile solo dopo i pagamenti pertinenti.

È possibile presentare reclami sui casinò terrestri e online Se un giocatore nota che l’operatore sta violando la legge, i suoi diritti o non sta adempiendo agli obblighi prescritti, può presentare un reclamo all’ADM. Ciò può essere fatto tramite e-mail all’indirizzo [email protected].

Il periodo di esame del reclamo è di 30 giorni. La commissione non lascia senza attenzione le lettere dei clienti e conduce sempre un’indagine. In base ai risultati, verranno prese decisioni adeguate.

Foto: Pixabay