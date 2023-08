MotoGP, Bezzecchi al centro del mercato: Ducati valuta ogni ipotesi

Ducati vuole allestire quattro (e non più) moto ufficiali per la prossima stagione MotoGP. Due le ipotesi al vaglio: lasciare Bezzecchi in VR46 e quindi togliere una ducati GP24 al team Pramac, oppure trasferire Marco nel team di Paolo Campinoti affiancandogli qualche tecnico attuale. Una valutazione non facile e che troverà una soluzione definitiva entro il prossimo GP d’Austria. A farne le spese potrebbe essere Johann Zarco che a quel punto non avrebbe altra scelta che passare in Gresini o trasferirsi in LCR Honda, con cui ha già gareggiato qualche weekend nel 2019, dopo l’addio anticipato alla KTM.

Valzer di selle in Ducati

Ducati manca per un soffio la vittoria nella gara domenicale di Silverstone, ma resta saldamente al comando del campionato MotoGP con Francesco Bagnaia (214 punti), Jorge Martin (173) e Marco Bezzecchi (167). Intorno al giovane talento riminese della VR46 Academy si sta muovendo il mercato piloti. La Casa emiliana gli ha assicurato una Desmosedici ufficiale per il 2024, ma questo potrebbe comportare un cambio di livrea.

Ducati non ha intenzione di liberarsi del 33enne francese, ma le logiche di mercato vanno oltre i sentimenti. “Johann è anche un pilota molto bravo e veloce. L’avete visto di nuovo nella gara sprint di Silverstone… Questa è una performance davvero notevole. Johann è uno dei migliori piloti della MotoGP in circolazione. Manca solo una piccola scintilla, poi può vincere“, ha sottolineato Paolo Ciabatti a Speedweek.com. In sei anni di MotoGP ha collezionato 19 podi senza nessuna vittoria, l’unica pecca che lo mette dietro a piloti più giovani come Marini, Bezzecchi, Bastianini, Bagnaia e Martin che hanno già messo i piedi sul gradino più alto del podio. “E quando valuti un pilota bisogna stabilire certe priorità. L’età è una di queste“.

Il futuro di Bezzecchi presto sarà ufficiale

In questo momento Marco Bezzecchi ha massima priorità e dovrà prendere una decisione. Alla sua seconda stagione in classe regina, ha conquistato il titolo di rookie of the year nel 2022, due podi e due vittorie nel Mondiale in corso, senza contare gli ottimi risultati nelle Sprint Race. “Merita che troviamo una soluzione per lui prima di pensare a piloti come Zarco e Morbidelli“, ha aggiunto il direttore sportivo della Ducati. Cosa deciderà il giovane riccioluto del team Mooney VR46? Di certo sapremo qualcosa al Red Bull Ring, ma Ciabatti lascia trapelare qualcosa… “Le cose possono cambiare. Ma allo stato attuale Marco dovrà passare alla Pramac se vorrà una GP24. Se invece preferisce restare con il suo team VR46, faremo tutto il possibile per metterlo ai box con la migliore moto 2023 possibile“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: Mooney VR46