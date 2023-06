MotoE, Mattia Casadei carico “Il nostro momento è vicino”

Dopo un esordio stagionale non in linea con le aspettative, Mattia Casadei ha cambiato subito marcia. Il trittico Mugello-Sachsenring-Assen infatti l’ha visto sul podio in tre occasioni, di nuovo protagonista quindi del campionato MotoE. Ma il pilota di Pons Racing si confessa non del tutto soddisfatto, avrebbe voluto giocarsela di più per la vittoria. C’è il dispiacere anche per la bella pole ad Assen, tolta però per un’infrazione tecnica. Ora tocca alla pausa, ma Casadei tiene nel mirino i primi della classe, determinato a recuperare sensibilmente lo svantaggio nella seconda parte di stagione. Intanto come valuta la prima metà di 2023? Ecco cosa ci ha raccontato.

Mattia Casadei, raccontaci questi ultimi tre round MotoE.

Sono andati abbastanza bene, sono contento ma non del tutto. Al Mugello in Gara 1 ho fatto 3°, in Gara 2 sull’acqua invece sono scivolato mentre mi stavo giocando il podio. Al Sachsenring ho fatto 5° e 2°, quindi direi bene. Ad Assen ho fatto 4° e 3°, sono contento ma mi dispiace perché avevo fatto la pole, ero veloce ed anche nelle due gare sono andato molto forte, in Gara 2 ho fatto anche il giro veloce. Però se non mi toglievano la pole per la pressione della gomma anteriore magari, anzi senza magari, mi sarei giocato la vittoria con Ferrari. Peccato, ma siamo molto veloci ed il nostro momento arriverà nella seconda parte di stagione.

Il primo podio dell’anno è arrivato proprio in casa al Mugello. Che soddisfazione è stata per te?

È stato molto bello far podio al Mugello, venerdì mi sono sentito molto bene fin da subito. In qualifica poi ho fatto 2° a 10 millesimi dalla pole, mi sentivo veloce e sapevo che potevo fare bene in gara, così è stato. In Gara 1 potevo fare qualcosa di più del 3° posto ma non ero totalmente a posto con la moto. Avrei spinto di più nella seconda gara, ma purtroppo ha piovuto… Ma è stato bellissimo fare podio al Mugello, davanti a tutti i fan, una figata!

In Gara 2 purtroppo la caduta. È stato solo a causa della pioggia o hai avuto altri problemi?

Direi solo per l’acqua, è stato complicato. Ero lì a giocarmela per il podio finché non sono scivolato ad un giro e mezzo dalla fine. Io tutto bene, non me l’aspettavo lì ma purtroppo è successo.

Mattia Casadei, che bilancio fai poi del Sachsenring?

Abbiamo fatto solo le FP2 sull’asciutto, poi le qualifiche sul bagnato ma ho chiuso 6°, non male. In Gara 1 sono stato veloce nei primi giri, dal 5° giro invece ho avuto un calo e sono finito più indietro, non mi sono preso rischi inutili. Non ero tanto a posto quando calava la gomma. In Gara 2 ci siamo sistemati ed ero pronto lì davanti a fare una bella gara, ma anche lì è arrivata la pioggia… Dopo sei giri hanno dato bandiera rossa, altrimenti anche lì sarebbe stata una lotta per la vittoria.

Arriviamo infine ad Assen. Con due sorprese: il passaggio in Q1 e la pole tolta.

Ho toccato il verde nel mio giro buono delle FP2 e me l’hanno cancellato. Sono partito quindi dal Q1, ma ero sicuro di passare e di fare poi un’ottima qualifica. Così è stato, peccato però per il fatto della pressione delle gomme. Al posto di essere 1,95 era 1,92 all’anteriore, quindi mi hanno giustamente squalificato. Diciamo che, stando tanto in pit lane tra Q1 e Q2, la gomma s’è raffreddata un po’ e non ce ne siamo accorti.

Da 1° a 10°: quanto t’ha complicato la vita questo cambio?

Molto di più, partire così indietro non è mai facile. Devi fare un sacco di sorpassi… Io ci sono riuscito perché avevo la velocità per farlo e mi sono divertito. Sono molto contento della rimonta che ho fatto, ma la vittoria è sfumata. Avendo già fatto due zeri, due gare migliori sarebbero state molto meglio per il campionato. Mi sono comunque avvicinato al terzo posto, ma i primi due hanno allungato ancora, guadagnando altri punti. Io però so che posso recuperarli nella seconda parte di stagione.

Com’è stata la battaglia a tre in Gara 2?

È stata bella tosta! Sono però riuscito a vincere la volata per il terzo posto, era importante e ne sono molto contento.

Mattia Casadei, pensi ti manchi ancora qualcosa per essere davvero vicino ai primi due?

No, non mi manca niente. Ad Assen mi è mancato solo partire davanti, sennò ero della battaglia anche io. La velocità c’era, così come i tempi sul giro. Mi manca solo che tutto giri dalla mia parte!

Ora la MotoE va in pausa, quali sono i tuoi programmi?

Un po’ di vacanza con la mia ragazza ed i miei amici, poi gli allenamenti… Anzi, più allenamenti che vacanza. Anche se devo dire che questa pausa non mi piace tanto, meglio fare le gare. Avrei preferito già essere di nuovo in pista la prossima settimana! Però tocca aspettare.

Manca parecchio, ma come ti vedi per la ripartenza? C’è magari qualcosa da sistemare anche nella preparazione?

No, per me ci siamo. Arriveranno poi delle piste che mi piacciono molto, tutte quante: sento che il nostro momento è vicino.

Foto: Valter Magatti