MotoE Assen: super Casadei, dalla Q1 alla pole position!

La prima pole era arrivata a Le Mans l’anno scorso. Ad Assen Mattia Casadei riesce a bissare il risultato: a sorpresa in Q1, riesce a prendersi la Q2 ed a battere tutti, assicurandosi la prima casella in griglia! Il miglior risultato per chi vuole essere grande protagonista sul mitico TT Circuit… Il leader MotoE Jordi Torres si assicura la seconda piazza, terzo è Matteo Ferrari. Domani toccano le due gare (qui gli orari), chi vincerà? La cronaca delle prove e delle qualifiche nei Paesi Bassi.

Prove 1

Primo turno sempre difficile da valutare, il più freddo della giornata per la classe MotoE e ad Assen la storia non è diversa. In vetta c’è il rookie Krummenacher, il primo a limare il record assoluto della pista, destinato chiaramente ad abbassarsi ancora. Seguono il capoclassifica Torres e due ragazzi italiani, ma il turno determinante sarà il prossimo.

Prove 2/combinata

I tempi si abbassano nettamente, è qui che si decide chi va direttamente in Q2 e chi invece dovrà disputare la prima sessione. Matteo Ferrari si fa ben notare, con annesso nuovo record della pista, ma non mancano le sorprese al TT Circuit Assen. Garzo, il duo Pons e Manfredi in particolare, protagonisti al Sachsenring e rimasti fuori dalla top 8!

Assen, le qualifiche

Si comincia con chi è rimasto fuori dalle prime otto posizioni. I protagonisti scattano da subito, determinati a sfruttare al massimo questa prima sessione di qualifiche. La battaglia si fa serrata, in evidenza soprattutto i ragazzi italiani e Garzo, a caccia dei due posti disponibili per passare il turno. I migliori alla fine sono Kevin Zannoni (che ritocca il record assoluto) e Mattia Casadei (con ‘scossone’ finale), Q2 agganciata ad Assen.

La lista dei 10 piloti è completa, scatta quindi la lotta vera e propria per la pole position sul tracciato di Assen. C’è però un pilota in particolare che riesce ad emergere presto: Mattia Casadei, al secondo turno dopo la Q1, piazza la zampata e vola al comando! Gli altri ci provano, ma nessuno riesce a scalzare il pilota Pons dalla prima casella. Arriva così la sua seconda pole in carriera, Jordi Torres e Matteo Ferrari completano la prima fila.

Foto: Valter Magatti