MotoGP, pronti per il GP Assen? Tutti gli orari Sky Sport e TV8

Ultima fatica prima di entrare nella pausa estiva, ma non sono ammesse distrazioni. In MotoGP chi riuscirà ad arginare l’armata Ducati dopo il dominio al Sachsenring? Ad Assen KTM riuscirà a mettere un freno ai ragazzi in rosso? Aprilia come si comporterà? Vedremo poi in casa Yamaha e Honda: i piloti di riferimento Quartararo e Marquez, sono alle prese con alcuni problemi fisici che complicano una situazione già difficile di suo. In Moto2 Arbolino è pronto a dire la sua contro uno scatenato Acosta (che vuole la MotoGP), in Moto3 tutti contro il capoclassifica Holgado, in MotoE l’uomo da battere è senza dubbio il bicampione Torres. Chi emergerà sul mitico TT Circuit Assen? Tutto il programma del Gran Premio del Paesi Bassi: diretta integrale garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), qualifiche e gare in diretta anche su TV8.

GP Assen, gli orari di Sky Sport

Venerdì 23 giugno

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 24 giugno

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 25 giugno

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

GP Assen, la diretta di TV8

Sabato 24 giugno

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint

Domenica 25 giugno

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

Foto: Valter Magatti