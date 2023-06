Luca Ottaviani “A Imola con la MV Agusta sarà una festa”

Luca Ottaviani ormai è un habitué degli appuntamenti italiani Mondiale Supersport. Se Emanuele Pusceddu è all’esordio, il pilota marchigiano è invece dal 2019 che gareggia come wild-card. Non riesce però a correre nel WorldSSP a tempo pieno per i soliti motivi di budget. E dire che in ambito nazionale è costantemente tra i big. Quando ha l’occasione di correre nel Mondiale comunque si fa sempre onore. Attualmente è reduce dal secondo posto in gara-1 nel CIV a Vallelunga con la MV del team Extreme Racing Service e ad Imola punta ad un risultato importante.

“Sono molto felice di correre su una pista storica come Imola – racconta Luca Ottaviani a Corsedimoto – ho tanti bei ricordi legati a questo circuito. Avevo anche vinto una gara nel 2020 con una Kawasaki. Spero sia una grande festa per tutti. Dopo tutto quello che ha passato la città e l’autodromo, con l’annullamento della gara di Formula1 per l’alluvione ed i danni causati da quella calamità, c’è davvero bisogno di tornare a sorridere. Penso e spero che venga tanto pubblico”.

Quali sono le tue ambizioni?

“Dopo anni con le moto giapponesi, ora gareggio con una MV Agusta, una moto che ha un grandissimo potenziale. Non è intuitiva come potevano essere altre con cui avevo corso in passato. All’inizio non è stato facile andare forte perché dovevo prenderci un po’ la mano. E’ una moto particolare, con caratteristiche tutte sue. Imola sembra una pista favorevole alle MV Agusta con i suoi tratti in salita, le ripartenze: un motore che spinge può rivelarsi molto importante. Il mio obbiettivo è centrare almeno la top 10 poi vedremo cosa succederà. Io mi trovo molto bene sia con la moto e la squadra. Questo appuntamento per me sarà utile anche in ottica CIV dato che qui correremo l’ultimo appuntamento della serie tricolore”.

