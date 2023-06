Emanuele Pusceddu debutta nel WorldSSP: wild-card ad Imola

Momento magico per Emanuele Pusceddu. Ad Imola debutterà nel Mondiale Supersport: parteciperà come wild-card assieme a Luca Ottaviani. Assenti Simone Corsi e Marco Bussolotti, saranno loro i due piloti del CIV al via nella gara di casa. Emanuele Pusceddu ha 27 anni, è di Roma ed è terzo in classifica generale su Yamaha J Angel Racing Team by Edafos. Lo scorso week-end a Vallelunga ha conquistato la pole position, la vittoria in gara-1 ed il terzo posto la domenica.

“Imola è la mia pista preferita – racconta Emanuele Pusceddu a Corsedimoto – per me è la più bella del mondo e debuttare nel WorldSSP proprio lì mi fa un gran effetto. Torno nel paddock della Superbike dopo diversi anni d’assenza. In passato avevo corso per quattro stagioni nella Superstock 1000 ed anche nel monomarca europeo Honda che si correva nell’ambito della SBK. Avevo vinto proprio ad Imola quindi ho un bel ricordo legato a quella pista anche se non ci corro da un po'”.

L’anno scorso ti eri infortunato al Mugello e ti avevano portato in ospedale in elicottero. Ti sei ripreso completamente?

“Ero dovuto rimanere a riposo per circa un mese ma poi avevo ripreso gli allenamenti e ad andare in moto. E’ solo un brutto ricordo, non mi ha lasciato alcuna conseguenza. Mi dispiace perché senza quell’incidente avrei potuto lottare per il titolo di categoria fino alla fine. Avevo vinto tre gare, a parte Mugello, era stata una stagione positiva”.

Quali sono i tuoi obbiettivi per l’esordio nel Mondiale Supersport?

“L’obbiettivo principale e entrare in zona punti ma spero di centrare la top 10. Il livello è molto alto, con piloti veramente forti. Nel Mondiale ci sono tante Ducati e sono quelle le moto da battere”.

L’anno prossimo ti vedremo nel Mondiale a tempo pieno?

“Ora penso alla wild-card di Imola ed a fare bene nel CIV poi…chissà”.

