Il suo primo GP completo in Moto2 non sarà nemmeno quello di Assen. Kohta Nozane è costretto a rimandare ancora il suo ritorno in azione, anzi il suo debutto vero e proprio nel Motomondiale. L’ex Superbike ha disputato appena due turni di libere e qualche giro nelle Prove 3 a Portimao prima di incappare nell’infortunio che lo sta condizionando pesantemente. Prima del GP dei Paesi Bassi è arrivato di nuovo lo stop dai medici, per Nozane quindi l’attesa si allunga ancora.

Kohta Nozane, la Moto2 deve attendere

Dopo il difficile periodo vissuto nel Mondiale Superbike, il pilota giapponese ha guardato al Motomondiale per rilanciarsi. L’anno scorso ecco l’annuncio del suo ingaggio al posto di Kemith Kubo per la stagione Moto2 2023. Non si può dire purtroppo che la nuova avventura sia iniziata sotto una buona stella. Anzi, sfortunatamente per Nozane non è neanche cominciata: a referto solamente i test a Jerez, quelli a Portimao, poi i primi due turni di prove sulla pista portoghese. All’inizio del terzo ecco il brutto incidente che provoca l’infortunio alla schiena, un guaio che sta andando davvero per le lunghe. È già da qualche GP che tenta il rientro, per essere poi fermato dal personale medico. Anche stavolta non è arrivato il semaforo verde, un’altra delusione per Nozane: i medici gli hanno raccomandato di saltare anche il GP Assen per puntare a tornare più in forma dopo la pausa estiva.

“Rispettiamo la decisione dei dottori”

Non è una bella notizia per Nozane, ma nemmeno per Yamaha VR46 Master Camp, che sperava di recuperare il suo rookie per quest’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Non è ancora chiaro se ci sarà un altro sostituto o se la squadra correrà ad Assen con il solo Manuel Gonzalez. “Siamo tutti molto dispiaciuti per la situazione di Kohta Nozane” ha dichiarato il direttore sportivo Gelete Nieto. “È un vero peccato che debba saltare anche questa gara. Rispettiamo però la decisione dei dottori, per tutti noi la cosa più importante è la salute di Kohta. Dopo questo GP ci saranno cinque settimane di pausa e speriamo davvero che riesca a tornare.”

Foto: Social-Kohta Nozane