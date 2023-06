MotoGP Assen, ultima fatica prima della pausa: gli orari del GP

Mugello, Sachsenring, ora tocca ad Assen prima della pausa estiva. Occhi puntati chiaramente sulla truppa Ducati sempre più scatenata e netta dominatrice del campionato. Avremo un altro capitolo del nuovo duello tra Martin e Bagnaia o si inserirà qualcun altro, come ad esempio KTM? Miller e Binder sono in crescita, anche il rookie Augusto Fernandez sta iniziando a mostrare gli artigli. Da capire se tornerà ora Pol Espargaro, o se il discorso è rimandato ancora. Aprilia riparte dalla coppia Oliveira-Fernandez che ha salvato il bilancio in Germania, vedremo poi come si comporteranno Espargaro e Vinales. Mentre Honda ha tre piloti su quattro con infortuni più o meno gravi: Rins non ci sarà, da valutare le condizioni di Mir e Marquez. Continua a non sorridere nemmeno Yamaha, che scende sempre più indietro…

Le altre categorie

In Moto2, Pedro Acosta ha sferrato due colpi importanti, ma il leader iridato Tony Arbolino è sempre lì e promette battaglia ad Assen. In Moto3, Deniz Oncu s’è finalmente sbloccato con la prima vittoria ed è determinato a ripetersi quanto prima, ma non saranno da meno Ayumu Sasaki e Daniel Holgado in primis. Senza dimenticare Ivan Ortola, giù dal podio ma sempre attaccato ai primi. Note di merito al Sachsenring per Stefano Nepa e Matteo Bertelle (nonostante la caduta), vedremo se gli italiani saranno più protagonisti ad Assen. In MotoE invece il compito è cercare di ricucire su Jordi Torres, chi emergerà? Di seguito la programmazione completa del Gran Premio del Paesi Bassi: diretta integrale garantita da Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), qualifiche e gare saranno in diretta anche su TV8.

GP Assen, gli orari di Sky Sport

Venerdì 23 giugno

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 24 giugno

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 25 giugno

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

GP Assen, la diretta di TV8

Sabato 24 giugno

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint

Domenica 25 giugno

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

Foto: motogp.com