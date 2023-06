Sette GP, con due vittorie ed un 4° posto come peggior risultato. Tony Arbolino continua a macinare un ruolino di marcia impressionante in questa stagione 2023. È anche vero che non è troppo contento del secondo posto delle ultime due gare, con Acosta fuggito subito via. Ma dopo il GP al Sachsenring Arbolino è ancora leader Moto2, con il rivale in rimonta ma staccato di 15 punti. C’è ancora qualcosina da sistemare, ma “ad Assen ci riproviamo”: parola del pilota Marc VDS, a caccia del passo avanti per rispondergli e riprendere il duello in pista per la vittoria. Non si tratta solo delle gare: la lotta per il titolo è apertissima e ha due soli protagonisti, da tempo osservati speciali dei team MotoGP.

Arbolino-Acosta, duello mondiale

Siamo appena al settimo round, ma la classifica generale mostra già un quadro ben preciso. Solo due piloti stanno facendo davvero la differenza nella categoria intermedia. Tony Arbolino è a quota 139 punti, Pedro Acosta è secondo con 124 punti, come detto 15 in meno del collega. Il terzo classificato, Alonso Lopez, ha accumulato 82 punti! È un quadro già piuttosto chiaro per quanto riguarda la lotta per l’iride nella Moto2. Acosta era l’attesissimo protagonista, ma Arbolino è ripartito dal grande passo avanti di fine 2022, mostrandosi già decisamente all’altezza per pensare in grande. A livello di risultati ha fatto poi molto meglio del collega, che ha anche un 12° posto ed uno zero a referto, mentre Arbolino non ha ancora sbagliato. La stagione è lunga, probabilmente l’errore arriverà, ma è già una lotta a due, e non solo per la Moto2. Dalla MotoGP infatti stanno osservando entrambi…

“Il meglio deve ancora arrivare”

Il mercato già impazza, ma per il momento rimaniamo sulla lotta Moto2. Acosta s’è preso due trionfi importanti, ma il pilota lombardo è sempre lì, senza perdere la sua flemma. “Il feeling non era dei migliori, ma ancora una volta siamo secondi. È la cosa più importante” ha sottolineato Tony Arbolino a gara conclusa, pur ammettendo appunto di non essere completamente soddisfatto. Ma i suoi risultati confermano una costanza ed una solidità impressionanti in questa prima parte di stagione. Ha massima fiducia nella squadra, così come nei suoi mezzi. “Manca ancora tanto, il meglio deve ancora arrivare” ha aggiunto il pilota Marc VDS, già pronto per Assen. Si corre tra pochi giorni, il testa a testa continua.

Foto: Elf Marc VDS Racing Team