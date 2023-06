Dopo avere imposto il suo monopolio in MotoGP per sette anni, Marc Marquez e Honda non conoscono fine alla crisi iniziata dopo l’incidente di Jerez nel 2020. Sulla pista del Sachsenring, dove in carriera ha raccolto undici vittorie, riscopre di essere un umano come gli altri. Una caduta venerdì per il contatto da paura con Johann Zarco, tre durante le qualifiche del sabato, una nel warm-up. “Ho preso tante botte, ho anche una piccola frattura, non mi sento davvero pronto“. Nel post gara in Sassonia Jack Miller ha sorpreso con alcune dichiarazioni.

La dura lezione di Jack Miller

Otto Ducati nelle prime nove posizioni, Jack Miller con la KTM (ex ducatista) è l’unico che riesce a interrompere la scia rossa. “Adesso vanno forte. Su questo non ci sono dubbi, ma non sempre sono stati bravi. Li prenderemo – ha dichiarato l’australiano nel debriefing domenica al Sachsenring -. Siamo gli unici che non si lamentano delle nostre moto e che cercano davvero di fare qualcosa al riguardo, di metterle a punto. Tutti gli altri, tutto quello che fanno è buttare i loro giocattoli dal letto e dire ‘la moto fa schifo’. Così è facile“. Dichiarazioni in apparenza senza destinatario, in realtà rivolte al sei volte campione MotoGP Marc Marquez.

L’analisi sarcastica e irriverente di Jack Miller, che ha trascorso tre stagioni con il marchio dell’Ala, continua. “Ma perché fanno schifo? Alla fine è colpa loro. Hanno licenziato il 99% dei tecnici per soddisfare i piloti”. Ricordiamo come Marc Marquez ha messo in Honda i suoi tecnici fidati nell’esordio in MotoGP e negli anni successivi. Senza dimenticare l’addio di Dani Pedrosa che per fama è uno dei migliori collaudatori. “E ora sono fottuti e non riescono nemmeno a superare il primo giro. Quindi è opera loro. Tutti si lamentano delle proprie moto, nessuno fa niente per risolvere la situazione. Io penso che in queste situazioni sia meglio chiudere becco e andare avanti con il lavoro. Ti pagano per andare in moto, non per fare la principessa e lamentarti della tua moto“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon