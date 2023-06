Superbike, Bautista pronto al test MotoGP: “Non guarderò i tempi”

Il campionato mondiale Superbike è in un periodo di pausa dopo l’ultimo round e tornerà in azione a Donington nel weekend 30 giugno-2 luglio. Ma Alvaro Bautista ha comunque un impegno al quale tiene molto. Infatti, martedì 20 e mercoledì 21 giugno effettuerà un test a Misano con la Ducati Desmosedici GP.

Il pilota spagnolo aveva chiesto alla casa di Borgo Panigale di farli provare di nuovo una MotoGP dopo aver vinto lo scorso titolo SBK. Un regalo per aver riportato il marchio italiano in trionfo a distanza di undici anni dall’ultima volta. Gigi Dall’Igna gli ha detto sì e adesso lui è pronto per risalire su un prototipo. Al test sarà presente anche Michele Pirro, collaudatore ufficiale Ducati, che gli sarà di grande aiuto.

Superbike, Alvaro Bautista carico per il test con la Ducati MotoGP

Bautista è entusiasta della chance che gli è stata concessa e non vede l’ora di mettersi alla prova: “Sono felice di guidare nuovamente una MotoGP – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – perché è passato tanto tempo dall’ultima volta. L’entusiasmo c’è, però si tratta solo di un premio e me la prenderò con comodo, cercherò di divertirmi e basta. Arrivo con la mentalità che è un test, non è niente che riguardi il futuro. Non voglio correre rischi e cercare il limite, perché avremo tre gare ravvicinate che sono la cosa più importante“.

L’approccio di Alvaro a questo test è molto chiara. Cercherà di godersi la guida della Ducati Desmosedici GP senza strafare. È ovvio che nessun pilota voglia andare lento, però non può permettersi rischi. Inoltre, come ha giustamente sottolineato, questi due giorni di prova non incideranno sul suo futuro. Va per i 39 anni e nel 2024 sarà ancora nel Mondiale Superbike.

Incognita wild card

Il pilota spagnolo vuole semplicemente divertirsi, non pensa neppure a una eventuale gara da wild card che potrebbe correre in MotoGP una volta che sarà archiviato il campionato Superbike: “Non ho in mente alcun tempo sul giro, non ho un obiettivo e non guarderò i tempi. Voglio divertirmi, cercare di avere un buon feeling e com’è una MotoGP rispetto a quando ci correvo io. Dopo il test non è previsto niente. Se avrò buone sensazioni, ne sarò felice; altrimenti lo sarò meno di quanto mi aspettassi!“.

Bautista ha una mentalità molto rilassata in vista della due giorni a Misano. Non rimane che attendere che salga sulla Desmosedici GP per capire se davvero non spingerà per siglare qualche tempo interessante. Magari nel secondo giorno, quando avrà preso più confidenza, dovrebbe riuscire ad essere più veloce e a migliorare i suoi crono.

Foto: WorldSBK