CIV Superbike: Michele Pirro il filosofo “Piccolo errore, succede”

Michele Pirro perde la leadership nel CIV Superbike ma la prende con filosofia. Ovviamente rode e tanto ma non ne fa un dramma. Anche nel momento della sconfitta di comporta da professionista: riconosce le proprie colpe e guarda avanti. Nessuno si sarebbe immaginato che proprio sul circuito romano avrebbe perso il primo posto in classifica. Adesso davanti c’è di nuovo Lorenzo Zanetti, pilota esperto ed estremamente consistente: un brutto cliente, insomma. Nelle sei gare corse fino ad oggi è salito sempre sul podio conquistando una vittoria tre secondi posti e due terzi. Il protagonista di giornata nella domenica di Vallelunga è stato Luca Bernardi, velocissimo con un’Aprilia è veramente performante. Michele Pirro ha subito il suo attacco all’ultimo giro ed è caduto.

“Fa parte del gioco – commenta Michele Pirro a Corsedimoto – A livello fisico non mi sono fatto niente. Certo, mi dispiace per com’è andata gara-2. Mi aspettavo l’attacco al tornatino ma pensavo fosse un po’ più lontano poi ho fatto un errore, sono andato un po’ largo alla variante, ho preso una buca e mi si è chiuso lo sterzo. Peccato, è andata così. E’ stato bravo Bernardi e non c’è tanto altro da dire. Mi rifarò alle prossime gare. Ringrazio tutti quelli che mi supportano e guardo avanti”.

Tanti, troppi, gli errori o episodi sfortunati che hanno coinvolto alcuni i piloti più attesi del campionato. Tre dei piloti che avrebbero voluto lottare per il titolo sono praticamente già fuori dai giochi: Luca Vitali su Honda, Samuele Cavalieri su Aprilia ed Alessandro Delbianco su Yamaha. Per certo, ci sono ancora 150 punti in paio ma obbiettivamente appare impossibile recupere dei gap di oltre 60 punti. Il CIV sembra una sfida tra Pirro e Zanetti con Luca Bernardi, a – 41 punti, nel ruolo di outsider. Dietro di loro, inaspettatamente al quarto posto in classifica generale Simone Saltarelli, che aveva rinunciato a Spa per Vallelunga ed è salito sul podio (la sua storia). Tra l’altro tra due settimane si sposerà ed affronterà la Racing Night di Misano con ancor più carica.

Foto Facebook Michele Pirro

