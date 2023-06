Simone Saltarelli questo week-end sarebbe potuto essere in Belgio, a Spa per la 24 ore del Mondiale Endurance. Gareggia da tempo per il Team 33 Louit April Moto assieme a Kevin Calia e Christian Gamarino. Invece è a Vallelunga, per il terzo round del CIV Superbike con il TCF Racing Team. Al suo posto la squadra francese schiera il connazionale Gabriel Pons.

Il problema delle concomitanze è noto a tutti, alcuni hanno scelto le gare Mondiali ed altri il CIV ma ci sono vari distinguo. Se un pilota come Lorenzo Zanetti quest’anno ha deciso di puntare tutto sul Tricolore perché può ambire al successo con una squadra di riferimento quale Bronsos, al contrario Simone Saltarelli partecipa al CIV con un team medio-piccolo. Nell’ Endurance avrebbe gareggiato invece con una realtà di alto livello che lo avrebbe pagato per correre. Certo, a Misano, nella prima gara stagionale sul bagnato, era salito sul podio ma a Vallelunga difficilmente può puntare ai vertici.

“Il TCF è nato per me, per farmi gareggiare – racconta Simone Saltarelli a Corsedimoto – non potevo neppure immaginare di disertare una gara del CIV per andare a correre in Belgio, per una questione di correttezza nei confronti del mio Team Manager ed amico Francesco Nucci. Inoltre collaboro con Dunlop in Italia ed anche loro probabilmente non sarebbero stati contenti”.

Avevi già saltato Spa nel 2022?

“Sì, c’era stata la stessa concomitanza. In Italia correvo nel National ed ero in lizza per la vittoria del campionato, poi concluso al secondo posto. Comunque nell’ endurance non stiamo lottando per il titolo visto che a Le Mans siamo caduti”.

Cosa provi?

“Ovviamente mi dispiace non correre una gara prestigiosa come la 24H di Spa-Francorchamps, tra l’altro l’anno scorso la squadra era andata fortissimo lì. Poi, oltre al prestigio, nel Mondiale Endurance ricevo un compenso. Però l’aspetto personale per me va ben oltre a quello economico e quindi affronto con il massimo impegno e concentrazione il terzo Round del CIV. E’ una scelta fatta con grande consapevolezza, era la cosa giusta da fare”.

A cosa puoi ambire?

“L’anno scorso a Vallenlunga ero andato molto bene ed ora spero di ritrovare le sensazioni del 2022. Mi piacerebbe classificarmi tra i primi cinque”.