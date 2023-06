Ducati, una KTM, una Aprilia ed una Yamaha per la top 10 che accede direttamente alla seconda sessione di qualifiche. Non c’è Marc Marquez, protagonista di un brutto incidente con Johann Zarco, per fortuna i due piloti stanno bene. Turno difficile per Aprilia, con tre piloti che finiscono a terra in questa sessione davvero incidentata. Ma chi è passato direttamente in Q2? Anche stavolta non mancano sorprese, ecco com’è andata al Sachsenring.

Aprilia a terra

Ripartiamo da Nakagami e la sua Honda praticamente a pezzi, sotto lo sguardo preoccupato di Marquez (qui i dettagli). Il turno procede, ma purtroppo sempre nel segno degli incidenti. Raul Fernandez infatti scivolerà lungo tutta la Waterfall assieme alla sua Aprilia, fermandosi solo verso la fine del tratto. La moto era fuori pista, il pilota invece era rimasto in traiettoria, ma nessuno passava: lo spagnolo s’è poi rialzato prontamente (pur con una mano dolorante) e se n’è andato sulle sue gambe, recandosi poi al Centro Medico. Per RNF il guaio è doppio: non si vede l’incidente, ma anche Miguel Oliveira finirà a terra, nel suo caso alla curva 10. Completa il “tutti giù per terra” in Aprilia anche Maverick Vinales, protagonista di una scivolata alla curva 1.

Marquez rischia, poi il botto

Abbiamo citato le Aprilia, ma non va decisamente meglio alla truppa (anzi, al duo) Honda. Dopo Takaaki Nakagami, Marc Marquez rischia grosso alla Waterfall, fortunatamente salvandosi, ma il peggio purtroppo arriverà più tardi. Il pilota #93 non riesce ad evitare una caduta alla curva 1, ma è troppo veloce e poco più in là c’è l’incolpevole Johann Zarco, che procede lentamente e fuori traiettoria. Non è sufficiente per evitare l’impatto, il botto è pauroso! L’alfiere Pramac inizialmente appare molto dolorante, ma per fortuna è solo una prima conseguenza, visto che dopo se ne va sulle sue gambe. A completare la lista anche una scivolata finale di Alex Marquez, sempre senza conseguenze.

La classifica del turno

La combinata

Foto: motogp.com