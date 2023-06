MotoGP Sachsenring, Prove 2: Honda disintegrata alla Waterfall

Se stamattina Marc Marquez aveva solo rischiato, in questo turno Takaaki Nakagami non riesce ad evitarlo. Ecco che alla curva 11 assistiamo ad una carambola impressionante della Honda #30, ridotta ad un cumulo di macerie… Per fortuna il pilota LCR sta bene, ma registriamo l’ennesimo brutto incidente per l’Ala Dorata. A referto anche un “rodeo selvaggio” per Marquez, che rischia grosso nello stesso punto del collega!

Honda a pezzi

Ci sono ancora chiazze bagnate, residuo dell’acquazzone arrivato in precedenza, ma la pista si sta asciugando. Forse per la fine del turno arriveranno stravolgimenti… Ripartiamo intanto da Johann Zarco in vetta nelle Prove 1 davanti a Marc Marquez, nessuna conseguenza per gli incidentati Aleix Espargaro, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. In questa sessione però nsi aggiunge alla lista Takaaki Nakagami, scivolato alla Waterfall: il pilota sembra OK (ma andrà comunque al Centro Medico), mentre la sua Honda ne esce letteralmente a pezzi.

Sempre a rischio

Un incidente avvenuto sotto lo sguardo preoccupato di Marc Marquez, che ha visto l’incidente al box prima di entrare in pista. Nonché di rischiare parecchio, come detto assistiamo ad un “rodeo” abbastanza impressionante, dal quale si salva. L’ennesima conferma di quanto il #93 sta dicendo da tempo. “Rischiamo più degli altri, per quello cadiamo di più” era stato il commento di Marquez dopo l’ultimo incidente al Mugello. Speriamo ora che non ci siano conseguenze per Nakagami, già Honda ha solo metà squadra in azione…

Foto: motogp.com