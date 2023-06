Cadute, sorprese, fino al finale scintillante. La MotoGP inizia a tutto gas nella prima sessione di prove al Sachsenring, con Johann Zarco però che strappa la prima posizione a Marc Marquez, protagonista di un bel rischio nella prima parte del turno. Aleix Espargaro scivola e poi risale in classifica, doppia caduta finale in casa Yamaha, con Fabio Quartararo però provvisoriamente nei 10. Ecco com’è andata la prima sessione della classe regina sul tracciato tedesco.

Folger torna a casa

Honda continua a non vedere la luce in fondo al tunnel, certo non aiutano gli infortuni di metà dei ragazzi HRC. Joan Mir ed Alex Rins infatti sono incappati in differenti lesioni al Mugello e non saranno sostituiti per questo appuntamento. Anzi, purtroppo Rins non avrà un recupero così breve viste le fratture di tibia e perone riportate nella Sprint in Italia… Lucio Cecchinello lo sa bene e dovrà guardarsi attorno per i prossimi Gran Premi. Al Sachsenring intanto ci sono solo Marc Marquez (che rimpiange l’assenza del duo ex Suzuki) ed il pilota LCR Takaaki Nakagami. In GASGAS/KTM non rientra Pol Espargaro, fermato ancora dai medici dopo l’ultimo controllo, il tedesco Jonas Folger però ha un’occasione emozionante per la prima volta dal 2017. Ma è un weekend in cui si parla anche di mercato piloti. “Perché non continuare così?”: Johann Zarco infatti ha lanciato la sua richiesta a Ducati per il 2024. Sia lui che Jorge Martin hanno un contratto fino a fine anno in Pramac, all’esperto pilota francese piacerebbe andare avanti allo stesso modo. I risultati dicono chiaramente perché non sarebbe davvero una cattiva idea…

Marquez rischia, tre cadute

Intanto Zarco si pone subito come uno dei protagonisti di questa prima sessione al Sachsenring, con l’inserimento però anche di Quartararo e soprattutto del “Re del Ring” Marc Marquez (11 vittorie negli ultimi 11 GP disputati). Proprio lui rischia parecchio alla curva 7, evitando però di un soffio un possibile highside. A referto poco prima una scivolata di Aleix Espargaro alla curva 1, non l’inizio migliore dopo l’infortunio che si porta dietro dal Mugello. A 20 minuti dalla fine però si passa dal cielo nuvoloso alle gocce di pioggia, anche se non abbastanza per optare per le gomme rain. Una condizione complessa che per qualche minuto tiene la maggior parte dei piloti al box, tranne Vinales e Miller che fanno qualche prova. Dura poco, la griglia MotoGP si scatena negli ultimi minuti per assicurarsi il miglior piazzamento possibile. Finale amaro per Yamaha: prima cade Morbidelli alla Waterfall, poi Quartararo scivola alla curva 1.

La classifica

Foto: motogp.com