Un terzetto tutto spagnolo per cominciare la disputa Moto2 al Sachsenring, con al comando lo scatenato Pedro Acosta. Reduce dal trionfo al Mugello, cerca subito un’altra affermazione ed inizia certo al meglio nel secondo dei tre GP consecutivi prima della pausa estiva. È un turno in cui abbiamo però anche tre incidenti alla curva 11, protagonisti Aron Canet, Carlos Tatay ed infine Kasma Daniel Kasmayudin. Per l’alfiere Pons serve anche una visita al Centro Medico per valutare la situazione. La cronaca della prima sessione Moto2 completata sul tracciato tedesco.

Chi si vede, Carlos Tatay!

Un po’ una sorpresa, visto che l’ex Mondiale Moto3 aveva detto di no all’occasione di disputare oltre metà stagione Moto2 dopo il divorzio tra SAG Team e Lorenzo Dalla Porta (con Taiga Hada subentrato fino a fine anno). Massima concentrazione nell’Europeo di categoria, nel quale sta già emergendo, invece la sua opportunità nella classe intermedia è arrivata lo stesso molto presto. Carlos Tatay è in azione al Sachsenring e disputerà anche il GP Assen della prossima settimana con i colori del American Racing Team. Corre al posto dell’infortunato Rory Skinner, purtroppo fermo a causa della lesione evidenziata dopo il doppio incidente al Mugello. Ricordiamo che Kasma Daniel Kasmayudin è ancora in azione al posto del convalescente Kohta Nozane, Dalla Porta invece è in Forward Racing come sostituto di Alex Escrig, che ancora deve iniziare davvero il suo anno di debutto.

Moto2 Prove 1

Ripartiamo dalla “pizza a domicilio” rifilata da Pedro Acosta a Tony Arbolino. Siamo ancora nella prima metà di campionato, ma sembra già una lotta solamente tra loro due per la vetta della Moto2 mondiale. Il Sachsenring sarà un altro capitolo del duello o si inserirà qualcun altro? Certo Sam Lowes cerca il riscatto dopo il prematuro KO nella gara tricolore, come dimostra il passo che tiene da subito in queste prime prove. Non dimentichiamo Alonso Lopez, che non ha davvero digerito il Long Lap dopo il contatto col britannico ed anzi è stato piuttosto duro contro gli Stewards. Purtroppo non è il primo quest’anno… Non inizia benissimo il fine settimana di Canet, ricordiamo con una lesione alla mano destra dopo l’incidente in qualifica al Mugello. In queste Prove 1 segnaliamo una caduta ad alta velocità all’entrata della Waterfall, dalla quale si rialza zoppicante. Nello stesso punto finirà a terra anche Tatay, una carambola nella ghiaia per il debuttante spagnolo, fortunatamente senza conseguenze. Finale con caduta sempre nella stessa curva 11, Kasma Daniel Kasmayudin chiude così il primo turno al Sachsenring.

La classifica

Foto: motogp.com