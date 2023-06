Moto2: Rory Skinner infortunato, occasione per Carlos Tatay

American Racing Team correrà sia al Sachsenring che ad Assen con una formazione rivista a metà. La lesione di Rory Skinner infatti è peggiore del previsto, c’è una frattura all’astragalo del piede destro. Il rookie britannico quindi salterà i prossimi due GP, ma c’è un sostituto a sorpresa. Ecco infatti una doppia occasione per Carlos Tatay, ex Moto3 già agguerrito protagonista nell’Europeo Moto2, nonostante sia un debuttante.

Skinner, che guaio

Un GP d’Italia da dimenticare per il debuttante dell’American Racing Team. Già nelle prove 2 del venerdì è protagonista di uno spettacolare incidente. La sua moto ne esce pesantemente rovinata, ma nemmeno lui è immune, visto che accusa danni muscolari ed ai legamenti di piede e caviglia destri. Ma è l’incidente delle prove 3 con Alcoba a dargli il colpo di grazia: Skinner ne esce ancora più dolorante e chiude così il suo appuntamento al Mugello. Come detto, la situazione però è peggiore di quanto si pensasse in precedenza. I successivi controlli svolti sempre in Italia hanno mostrato infatti la frattura dell’astragalo del piede destro! Che guaio per il povero Skinner, costretto quindi al forfait per i prossimi due GP, con la speranza di rientrare per il suo evento casalingo dopo la pausa estiva.

Tatay già al debutto

Notizia interessante è che lo spagnolo aveva detto no al Mondiale a tempo pieno. Dopo il divorzio da Lorenzo Dalla Porta, il SAG Team si era rivolto direttamente a lui per sostituirlo fino a fine anno. Da Carlos Tatay era arrivato il no, con annessa spiegazione: voleva prima fare esperienza nell’Europeo, per poi pensare ad un rientro mondiale da protagonista (le sue parole). Ma qualche sporadica presenza aiuta, lo sa bene Senna Agius, partito a tutto gas nel CEV 2023. Ecco quindi che ritroveremo Tatay a livello mondiale, stavolta però in Moto2. Dopo la prima gioia nell’Europeo, sarà un innesto interessante da tenere d’occhio.

Foto: fimjuniorgp.com