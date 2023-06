Moto2 Mugello, Prove 2: comanda Acosta dopo la bandiera rossa

La maggior parte dei tempi in combinata fa riferimento al turno mattutino al Mugello. Non cambia comunque il fatto che Pedro Acosta è sempre davanti, anche in un turno più lento ed interrotto da una momentanea bandiera rossa per un incidente. In top 14, quindi in Q2 provvisoria, troviamo però sempre quattro italiani: bell’inizio per Celestino Vietti, Tony Arbolino, la wild card Mattia Pasini e l’esordiente Dennis Foggia! Ecco come s’è chiuso il venerdì sull’autodromo toscano.

Moto2 Mugello, che botto!

Ripartiamo da Pedro Acosta in vetta al mattino davanti a Celestino Vietti, bella partenza anche per la wild card Mattia Pasini e per il capoclassifica Tony Arbolino (il resoconto). Si confermeranno in questo secondo turno? Intanto non comincia bene Manuel Gonzalez, subito scivolato alla San Donato. Inizialmente rischia grosso anche Arbolino, ma fortunatamente se la cava con un lungo fuoripista. Va peggio in seguito a Rory Skinner, a terra alla Biondetti senza conseguenze, ma il problema è la sua moto: procede dritta nella ghiaia, per poi iniziare una carambola incontrollata che finisce esattamente in mezzo alla pista! A 24:21 alla fine ecco l’inevitabile bandiera rossa e la corsa dei commissari per porre rimedio alla situazione.

Si riparte

Non si rimane fermi a lungo, la KALEX #33 e tutti i detriti seminati attorno vengono prontamente rimossi ed i piloti Moto2 sono di nuovo in pista. Si riparte con Celestino Vietti passato in vetta alla classifica prima dello stop, seguono Aldeguer ed Arbolino. Ma registriamo presto anche un nuovo incidente: il protagonista è Kasma Daniel Kasmayudin, scivolato alla San Donato senza conseguenze tranne che per la sua moto. Il turno si chiude con Pedro Acosta ancora davanti, anche se più lento delle Prove 1, con gli attesi protagonisti nelle posizioni a seguire.

P2 Mugello, la classifica

Moto2 combinata

