MotoGP Mugello: Prove 2 a Bagnaia, Espargaro ce la fa

“Acciaccati alla riscossa”: la classifica delle Prove 2 al Mugello vede Bagnaia, Bastianini, Marini ed Aleix Espargaro nei 10. Non male come finale in quest’ultima sessione del venerdì al Mugello. Segnaliamo che si prende la Q2 diretta anche Marc Marquez nonostante una caduta, mentre tanti nomi protagonisti nel mattino sono scesi molto indietro… Ecco com’è andata la seconda sessione di giornata.

MotoGP Mugello, Prove 2

Si riparte da Alex Marquez al comando su Fabio Quartararo e Brad Binder (qui le Prove 1). È tutto in salita invece il weekend di Aleix Espargaro, che da ieri deve fare i conti con un infortunio dopo una caduta in bicicletta. Infatti dopo un po’ lo vediamo fermo al box col ghiaccio sul piede destro. Un’altra brutta notizia in casa Aprilia, che già ha Miguel Oliveira e Raul Fernandez ancora convalescenti… Soprattutto il portoghese, appena tornato dal secondo infortunio in 5 GP. “Stamattina è stata una sorpresa che riuscisse a completare 17 giri” ha ammesso Wilco Zeelenberg a motogp.com nel corso di questa sessione: in breve, avanti ma con prudenza.

A referto un incidente per Joan Mir alla San Donato, tantissime cadute per il neo Repsol Honda in questi primi GP con la RC-V. Ma non è immune neanche il compagno di box: a 10 minuti dalla fine Marc Marquez è a terra alla Biondetti! Ma corre al box e riesce a rientrare in tempo per prendere parte alla “battaglia finale” per assicurarsi un piazzamento in Q2. La San Donato però beffa anche Di Giannantonio proprio nell’ultimo minuto disponibile, mentre la lotta si infiamma. Con svariati protagonisti del mattino che scivolano molto indietro… Bandiera a scacchi con caduta per Nakagami, mentre davanti ci sono leader iridato e secondo classificato.

La classifica

MotoGP combinata

Foto: Valter Magatti