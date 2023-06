Una giornata, quella di venerdì 9 giugno, che resterà nella storia dell’Isola di Man. Il TT 2023 è già l’edizione dei record, in primis per quel mostruoso 16’36″114 a 136,358 miglia orarie (219,44 km/h) di media siglato nel conclusivo giro di Gara 2 della Superstock vinta da Peter Hickman. Dopo aver registrato il nuovo primato assoluto dello Snaefell Mountain Course, Gara 2 della classe Supertwin proponeva una tematica d’interesse su tutte: la potenziale 26esima vittoria di Michael Dunlop. Vincitore martedì della prima corsa riservata alle bicilindriche 4 tempi di almeno 650cc di cilindrata, “The Bull” si era schierato al via con l’unanimità dei favori del pronostico. Suo malgrado la chance di eguagliare i 26 successi del compianto (e leggendario) zio Joey sono posticipati quantomeno al Senior TT in programma domani, complice un ritiro registratosi nel corso del primo giro che ha consegnato la vittoria proprio a Peter Hickman al culmine di un susseguirsi di colpi di scena.

VITTORIA NUMERO 26 RIMANDATA PER MICHAEL DUNLOP

In un emozionante avvio della corsa con il via sancito dalla bandiera sventolata da Angel Torras, fratello di Raul che ha perso la vita martedì proprio in Gara 1, questa seconda corsa della Supertwin stava rispettando a pieno il copione. Michael Dunlop, tutt’uno con la Paton S1-R di riferimento, viaggiava con un ritmo inavvicinabile per chiunque, mettendo nel mirino una potenziale doppietta di categoria, ma soprattutto la vittoria numero 26 all’Isle of Man TT. Un proposito svanito alla salita della montagna, quando MD ha progressivamente rallentato per poi, da lì a poco, salutare definitivamente la compagnia.

SFUMA IL SOGNO DI MIKE BROWNE

Con il stra-grande favorito ‘Mickey D‘ fuori dai giochi, chiaramente la corsa si è accesa per un semplice interrogativo: chi, tra gli outsider di lusso, si sarebbe garantito la vittoria? L’indiziato numero 1 rispondeva a Mike Browne, 32enne già sul podio martedì, in fuga con la Paton S1-R del Burrows Engineering/RK Racing. Un proposito ambizioso suffragato dalla velocità mostrata nel corso del primo giro chiuso con vantaggio, tutto questo anticipando la doccia fredda di un improvviso ritiro nel corso della seconda tornata del Mountain.

VINCE PETER HICKMAN, SONO 3 AL TT 2023

Fuori Dunlop, fuori dai giochi Browne, Peter Hickman si è ritrovato così in testa, suggellando così una memorabile giornata al TT 2023. Dopo il record ed il successo tra le Superstock, si è così imposto tra le Supertwin bissando il trionfo del 2022, questa volta in sella ad una Yamaha R7 schierata in proprio dal PHR Performance. Con questa affermazione ‘Hicky’ raggiunge quota 12 successi al Tourist Trophy e, non da meno, ferma la striscia d’imbattibilità Paton tra le Supertwin che perdurava dal 2017 e, complessivamente, da 5 gare di categoria disputate.

SFIDA R7 AL TT 2023 VINTA PER HICKY

Una gioia incontenibile per Hickman, il quale ha vinto la sua scommessa-Yamaha. La nuova R7 l’ha sviluppata in proprio con persino parti Yoshimura arrivate direttamente dall’America, migliorando di gran lunga il potenziale velocistico della moto dopo una North West 200 non propriamente esaltante. Per il 36enne un trionfo testimoniato dai 47″ di vantaggio su Pierre-Yves Bian (Paton VAS Engine) con Josh Brookes (Kawasaki Dafabet Racing) terzo, conquistando così il suo primo podio in carriera al TT.

STEFANO BONETTI QUARTO ASSOLUTO

Ua gara che resterà nella storia anche per i nostri colori. Stefano Bonetti, dopo una sfortunatissima Gara 1, ha concluso al quarto posto con la Paton S1-R del Team ILR, centrando il suo miglior piazzamento di sempre al TT. L’Italia può festeggiare grazie al ‘Bonny‘ nazionale oltre che con Francesco Curinga, ottavo al debutto con l’altra Paton-ILR. Una combinazione di risultati che, per il nostro motociclismo, non si registrava da mezzo secolo a questa parte al Tourist Trophy…