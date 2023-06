Il paddock del TT 2023 piange la scomparsa di Raul Torras e, con il benestare della famiglia, ha già trovato l’occasione per poterlo ricordare nel migliore dei modi. Domani alle 14:00 sarà suo fratello Angel a dare il via ufficiale a Gara 2 della classe Supertwin. Un tributo fortemente voluto dalla stessa famiglia del compianto 46enne road racer spagnolo, chiaramente condivisa dal comitato organizzatore dell’Isle of Man TT.

LA TRAGEDIA DI RAUL TORRAS

Raul Torras ha perso la vita martedì 6 giugno in seguito ad un fatale incidente registratosi nel corso dell’ultimo giro di Gara 1 della classe Supertwin. Con una Aprilia 660 schierata dal proprio Toll Racing Team in partnership con Optimark Racing, Torras era incappato in una caduta nel tratto di Alpine tra la sedicesima e la diciassettesima miglia del percorso dello Snaefell Mountain Course, proprio quando si stava ritrovando ampiamente nella top-15.

IL TRIBUTO DOMANI IN GARA 2

Domani a partire dalle 14:00 andrà in scena Gara 2 proprio della classe Supertwin, con Angel Torras Martinez che darà il via ufficiale all’evento. Un modo per onorare uno dei volti noti del circus delle road races, presenza fissa della specialità dal 2017 a questa parte.

ANGEL RICORDA IL FRATELLO RAUL TORRAS

“Sono onorato di poter dare il via alla gara di domani“, ha ammesso Angel Torras. “Sarà un modo di simboleggiare l’indiscussa passione per il TT di mio fratello, oltre che il suo amore per le corse su strada. Tutti in famiglia siamo straordinariamente orgogliosi per ciò che ha fatto in questi anni Raul, affermandosi come il motociclista spagnolo più veloce di sempre al TT“.