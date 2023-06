Raul Torras Martinez, 46enne motociclista spagnolo, è morto in seguito ad un fatale incidente registratosi nel corso dell’ultimo giro di Gara 1 della classe Supertwin al TT 2023. Dal 2017 presenza fissa all’Isola di Man, Raul era uno tra i road racer più popolari del paddock, nonché abitualmente impegnato anche in altri eventi delle corse su strada come la North West 200 (presente il mese scorso nell’edizione 2023) ed il Macau Grand Prix.

LUTTO AL TT 2023

Con il suo Toll Racing Team, Raul Torras era impegnato nella classe Supertwin con una Aprilia RS 660. Prima del fatale incidente registratosi nel tratto di Alpine tra la sedicesima e la diciassettesima miglia del percorso dello Snaefell Mountain Course, si stava ritrovando ampiamente nella top-15 con la concreta chance di ripetere il risultato da lui stesso conseguito nella passata edizione.

RECORD DI RAUL TORRAS PRIMA DELL’INCIDENTE

Dell’incidente si ha avuto notizia soltanto in tarda serata, con la comunicazione ufficiale giunta alle 22:29 locali (le 23:29 italiane) di martedì 6 giugno. In carriera Raul Torras aveva preso parte a 21 gare al TT, riuscendo proprio nel pomeriggio a ritoccare il suo record sul giro a 125,470 miglia orarie di media nel corso della prima gara della classe Superstock, portata a termine con una Honda CBR 1000RR-R in 20^ posizione.

CHI ERA RAUL TORRAS

Come detto, Raul Torras era uno dei volti noti del circus delle road races. Grande appassionato di motociclismo, nell’ultimo lustro ha deciso di dedicarsi principalmente alle corse su strada. Correre al TT ha sempre rappresentato il suo sogno, affermandosi come il pilota spagnolo più veloce di sempre nella storia dell’evento. Popolare ed attivissimo sui social, ha sempre offerto il suo contributo alla promozione dell’intero movimento delle road races in Spagna ed in tutto il mondo, affermandosi tra gli effettivi ambasciatori di questo sport.