MotoGP, Morbidelli teme di perdere il posto in Yamaha: “Devo dare di più”

La stagione MotoGP entra in un periodo molto delicato per il mercato piloti. Arrivano tre gare (Mugello, Sachsenring e Assen) che sono molto importanti per chi si ritrova con un contratto in scadenza a fine 2023. Tra questi c’è Franco Morbidelli, il cui futuro è assolutamente incerto.

Il 28enne romano vuole convincere la Yamaha a confermarlo come compagno di Fabio Quartararo per il prossimo anno. Il team di Iwata gli ha dato il tempo per dimostrare di meritare quel posto e dopo i prossimi tre gran premi dovrebbe tirare le somme. Frankie deve fare risultati migliori di quelli che ha conquistato finora, anche se con una M1 con la quale anche Quartararo a volte fatica non è semplice.

MotoGP, Morbidelli resterà in Yamaha?

Morbidelli in un’intervista al sito ufficiale MotoGP ha risposto ai rumors che riguardano il suo futuro, con altri piloti che sono stati accostati al suo team: “Questo ti dà una motivazione extra, perché vuoi dimostrare prima a te stesso e poi alle altre persone che meriti il posto in cui sei. Sento di dover dare di più per mantenere il mio posto. Sicuramente mi vedo in MotoGP nel 2024“.

Il rider italiano ha vissuto momenti particolarmente difficili negli scorsi due anni, con l’infortunio del 2021 e i risultati che sono mancati dopo il rientro e il passaggio nel team ufficiale Yamaha: “Una combinazione di differenti problemi mi hanno impedito di dare il 110% della performance. Ringrazio l’Academy e le persone che mi sono vicino che mi hanno dato le giuste motivazioni e i giusti consigli. Sento di essere cresciuto come persona, come pilota e come professionista“.

Il confronto con Quartararo

Inevitabile parlare anche del confronto con Quartararo, che praticamente sempre gli è stato davanti in questi anni: “Guardando le prestazioni in comparazione con Fabio, non sono tanto brutte perché sono riuscito a essere più vicino. Lui ha fatto tante grandi cose per avere un’elevata credibilità negli ultimi anni. Io ho fatto poco, invece. È un campione e ha il tocco magico per tirare fuori il potenziale dalla sua moto“.

Morbidelli sa di dover dare di più e spera che il team Yamaha lo aiuti a migliorare le sue prestazioni: “È complicato estrarre il potenziale dal nostro pacchetto. Ovviamente il modo di lavorare deve essere migliore. Se non sei al top, significa che devi lavorare duramente“.

Foto: MotoGP