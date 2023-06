Tre ore d’attesa a causa della nebbia che ha comportato molteplici rinvii in questa terza giornata di gare del TT 2023, ma effettivamente n’è valsa la pena. La RL360 Superstock TT Race 1, denominazione ufficiale della prima corsa riservata alla classe Stock, non ha tradito le attese garantendo l’esibizione di un Peter Hickman in forma spaziale. Dopo aver subito la “sconfitta” ad opera di Michael Dunlop domenica nella prima gara Superbike nonostante un pauroso giro finale ad oltre 135 miglia orarie di media, ‘Hicky‘ in questa circostanza si è ampiamente rifatto con gli interessi. Leader di fatto dall’inizio alla fine nei 3 giri (con pit-stop obbligatorio al termine del primo) di gara, ha messo a segno il primo centro in questa edizione dell’Isle of Man TT, raggiungendo doppia cifra in carriera: 10 successi come Giacomo Agostini, 10 come il suo distintivo numero di gara.

PRIMA VITTORIA AL TT 2023 PER PETER HICKMAN

Ottavo a prender in via complice anche il ritiro del suo compagno di squadra Josh Brookes (il quale non è nemmeno partito), il tuttora recordman sul giro dello Snaefell Mountain Course in questa gara ha oggettivamente fatto la differenza, nonostante diverse insidie presentatesi lungo il cammino. L’incubo del quickshifter malfunzionante (ma con la BMW M 1000 RR Superbike) di domenica, ma anche il traffico, con diverse problematiche nel sfilare soprattutto nel corso del primo giro Davey Todd. Senza mai risparmiarsi, il 36enne di Burton-upon-Trent ha ribadito perché, al TT 2023, resta lui il road racer da battere tra le “big bikes“.

SPAVENTOSO RUOLINO DI MARCIA DI HICKY

Lo testimonia un primo giro spaventoso: 16’53″803 a 133,979 mph di media, viaggiando con 2″7 di vantaggio su Michael Dunlop e 11″1 su Dean Harrison. Tutto questo, doveroso ricordarlo, con partenza da fermo e con il traffico dei piloti partiti prima di lui! Il miglior modo per presentarsi al pit-stop obbligatorio dove i meccanici FHO Racing BMW gli hanno permesso di guadagnare quasi 2″ proprio su Dunlop, di fatto un’inezia rispetto al vantaggio costruito nelle restanti due tornate del Mountain. Alla chiusura del secondo giro si era ritrovato con 15″7 di margine su Dunlop e 25″8 su Harrison, saliti al traguardo rispettivamente a 23″1 e 35″9.

RECORD SFIORATO ALL’ULTIMO GIRO

Se vogliamo, l’unico neo per Hickman in questa Gara 1 della Superstock è il record della categoria soltanto sfiorato. L’ultimo giro lo ha visto viaggiare infatti a 134,331 mph di media in 16’51″147, soltanto mezzo secondo sopra (!) al 16’50″601 a 134,403 mph (216,301 chilometri orari) da lui stesso siglato nell’edizione 2018. All’epoca la sua prima affermazione al Tourst Trophy, raggiungendo doppia cifra un lustro più tardi ed un biennio (2020-2021) di cancellazioni dell’evento dovuto all’emergenza pandemica.

PODIO PER DUNLOP ED HARRISON

Cambiano i fattori, ma il risultato tra le big bikes non cambia con sempre Peter Hickman, Michael Dunlop (Hawk Racing Honda) e Dean Harrison (DAO Racing Kawasaki) sul podio. Si rende protagonista di una grintosa gara dopo il ritiro di domenica tra le Superbike per un problema tecnico Davey Todd, quarto con Padgett’s Honda a precedere nell’ordine James Hillier (OMG Racing Yamaha), Jamie Coward (KTS Honda) e Conor Cummins, settimo con Padgett’s Honda dopo l’assenza forzata per malattia dei giorni scorsi. Costretto al ritiro al giro di boa della contesa invece John McGuinness.

IN SERATA GARA 1 DEL TT 2023 SUPERTWIN

Alle 18:30 locali (le 19:30 italiane) prenderà il via la prima gara della classe Supertwin dove Peter Hickman (su Yamaha R7) e Michael Dunlop (con Paton S1-R) si sfideranno nuovamente e dove i nostri portabandiera saranno attesi protagonisti. Francesco Curinga, già nei 10 al debutto, ma soprattutto Stefano Bonetti, con la top-5 nel mirino ed il 25° posto conseguito in questa Gara 1 Superstock con un giro conclusivo a 123,70 miglie orarie di media in sella alla Honda Consonni.

Servizio fotografico di Fabio Armanino