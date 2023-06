Aprilia, MotoGP e solidarietà nel cuore di Milano

Aprilia porta la MotoGP nel cuore di Milano, con l’obiettivo di dare anche un contributo concreto per la raccolta fondi per l’Emilia Romagna. I protagonisti mondiali con la casa di Noale infatti mercoledì 7 giugno saranno allo showroom del Gruppo Piaggio. Un’occasione quindi per incontrare Aleix Espargaro, Maverick Vinales, il tester Lorenzo Savadori, Miguel Oliveira, Raul Fernandez e la MotoGP Legend Max Biaggi, campionissimo nel passato con i colori Aprilia. Ma i tifosi avranno anche l’occasione per vedere da vicino la RS-GP, che nel prossimo weekend affronterà le colline toscane per il Gran Premio d’Italia.

Aprilia e la solidarietà

Un appuntamento però diviso in due parti. Si comincia al Motoplex in via Broletto 13 a Milano nel primo pomeriggio (14:00-15:00) per la sessione di foto ed autografi, ma non solo. Come detto, è anche un’ulteriore occasione per portare un contributo concreto alle comunità dell’Emilia Romagna colpite dalla recente alluvione. Saranno infatti in vendita le t-shirt ufficiali di Aprilia All Stars, che nello scorso weekend a Misano ha già raccolto 200mila euro da donare alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna. Anche il ricavato dalla vendita delle t-shirt celebrative sarà integralmente devoluto.

La seconda parte

Alle 18:00 i piloti Aprilia si sposteranno all’Arco della Pace dove, fino alle 19:30, prenderanno parte al più grande evento MotoGP mai visto a Milano. L’Aprilia RS-GP sarà ancora protagonista, sul palco di Radio DeeJay sarà messa in moto e farà sentire la voce possente del suo motore V4, emozionando tutti gli appassionati. Un’ottima premessa per quello che sarà un evento mondiale come sempre sentitissimo per i rappresentanti del tricolore a livello mondiale, quindi assolutamente da non perdere.