MotoGP, il Mugello riaccende il 2023: tutti gli orari del GP

È passato circa un mese dal GP Francia, ora si riaccendono i motori e proprio sul suolo italiano. Tutto pronto infatti per il Gran Premio d’Italia al Mugello, sede del 6° round della stagione 2023. Con Enea Bastianini che dovrebbe finalmente rientrare, mentre Miguel Oliveira è ancora fortemente in dubbio. La truppa Ducati sarà ancora più ricca con la presenza di Michele Pirro come wild card, più italiani anche nelle altre categorie. In Moto2, con Tony Arbolino saldamente al comando dopo il trionfo a Le Mans, c’è Mattia Pasini, mentre Lorenzo Dalla Porta sarà al via con Forward Racing dopo il divorzio dal SAG Team. Squadra che ritrova Taiga Hada, schierato fino a fine stagione.

In Moto3, categoria nelle mani di Daniel Holgado, arriva Luca Lunetta, alla seconda occasione mondiale. Per il rookie Filippo Farioli sarà il primo GP d’Italia da pilota mondiale, mentre Stefano Nepa, attualmente il miglior italiano di categoria, non avrà troppi problemi fisici (il suo commento). Al Mugello tocca anche alla MotoE, al secondo appuntamento del campionato dopo l’esordio stagionale al Circuito Bugatti: Jordi Torres arriverà all’Autodromo toscano da leader davanti a Hector Garzo ed a Matteo Ferrari. Ma anche gli altri ragazzi italiani sono carichi verso la prima tappa di casa, vedremo stavolta quali saranno i valori in pista. Di seguito tutti gli orari del Gran Premio d’Italia: diretta integrale garantita sia da Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e NowTV, che da TV8 per questo evento tricolore.

GP Mugello, il programma Sky Sport

Venerdì 9 giugno

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 10 giugno

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 11 giugno

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Foto: motogp.com