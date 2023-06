Moto2: SAG Team chiama Taiga Hada per il post Dalla Porta

Avvicendamento in corsa in Moto2, ma tutti i tasselli sono a posto. Pertamina Mandalika SAG Team ha annunciato il ritorno nella classe intermedia del Motomondiale di Taiga Hada, che sarà suo pilota fino alla fine della stagione 2023. Il pilota giapponese prenderà la sella che fino a Le Mans era di Lorenzo Dalla Porta, con cui si sono chiusi i rapporti in questi giorni.

Hada-SAG Team, la nota

“Pertamina Mandalika SAG Team e Taiga Hada hanno raggiunto un accordo: sarà pilota ufficiale fino alla fine della stagione. La squadra è lieta di dargli il benvenuto: il pilota giapponese, già parte della squadra nel 2022, ritorna con noi per mostrare il suo pieno potenziale nei prossimi round del Campionato del Mondo.” A partire dal sesto appuntamento di questa stagione 2023: il Motomondiale sarà al Mugello nel prossimo fine settimana. Vedremo se incrementerà il bottino di 3,5 punti a livello mondiale tutti ottenuti l’anno scorso: 1,5 nella “mezza gara” in Thailandia, 1 in Australia, 1 in Malesia.

Come nel 2022

È una storia che si ripete, pur per motivi diversi. L’anno scorso infatti Hada ha disputato 8 GP con questa stessa struttura in sostituzione di Gabriel Rodrigo, fuori causa per un importante infortunio prima di decidere per il ritiro dalle corse. Ricordiamo, il debutto in Moto2 era avvenuto nel 2021: esordio assoluto a Jerez con l’allora NTS RW Racing GP al posto dell’infortunato Barry Baltus, in seguito aveva corso come wild card in Austria, schierato dal team Pertamina Mandalika SAG Terulu.

Foto: Mandalika SAG Team