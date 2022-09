Gabriel Rodrigo saluta le corse: “Un addio col sorriso”. Il suo messaggio

Un giovane pilota del Motomondiale ha deciso di concludere la sua carriera. Gabriel Rodrigo ha maturato la decisione di fermarsi, di lasciare le corse. I motivi sono molteplici, dalle tante lesioni ai pensieri dopo gli ultimi incidenti mortali avvenuti ad alcuni ragazzi attivi nei mondiali od in campionati minori. Ricordiamo che Rodrigo, da poco sposatosi con la compagna Elia, è fermo da un pezzo per un’importante lesione ad una spalla accusata nel corso delle prime gare dell’anno. Un debutto difficile in Moto2 interrotto prematuramente, ma anche in precedenza i problemi non erano mancati. Con due video via social, il 25enne argentino ha spiegato il perché della sua decisione, vi riportiamo le sue parole per intero.

Vi comunico che concluderò la mia carriera sportiva. Il pensiero mi frulla per la testa da tempo, ma voglio spiegarvi perché ho preso questa decisione. Tutto inizia in maniera più importante l’anno scorso: poco dopo aver firmato per passare in Moto2, ho avuto un incidente molto duro in allenamento, in cui ho rischiato la vita. Questo, assieme alle ultime disgrazie capitate ultimamente ad alcuni nostri colleghi, mi ha fatto riconsiderare la situazione. Se valeva davvero la pena continuare a rischiare così tanto per correre in moto. Alla fine ho tanti progetti in mente, mi piace la mia vita, così come le persone che ho accanto, e non sono più disposto a rischiare di perdere tutto questo.

Sono contento di aver preso adesso questa decisione. Ne parlo da tanto tempo con la mia psicologa, che mi ha aiutato molto a raggiungere la maturità tale da decidere questo passo così importante per me. Ad inizio anno ne parlavo con Elia, il pilastro della mia vita, e le avevo detto che non volevo continuare a correre ancora a lungo. Volevo prima vedere come andava in Moto2, avevo ancora voglia di dare il massimo in questo sport, ma non sarebbe durata a lungo. Poco dopo averne parlato con lei ho accusato la lesione alla spalla, che ha complicato la maggior parte delle mie gare di quest’anno. Alla fine mi sono dovuto fermare.

Ho avuto così il tempo per ascoltare il mio corpo, il mio cuore, quello che mi chiedevano. Non aveva più senso continuare a correre, se l’avessi fatto sarebbe stato solo per malinconia, per ciò che è stata la mia identità in tutti questi anni, ma senza più passione. Ora voglio fermarmi, dedicarmi ad altre cose, alle persone a cui voglio bene, che ho trascurato per impegnarmi in questa passione, che ho avuto la fortuna di trasformare in un lavoro. Sono orgoglioso e felice di questo, ho tantissimi ricordi speciali e ho conosciuto tante persone incredibili. Grazie a questo sport sono diventato la persona che sono adesso. Dico addio col sorriso, con affetto, e ringrazio per questi anni incredibili.

