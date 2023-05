Colpo di scena in Moto2: Dalla Porta e SAG Team si separano

Un fulmine a ciel sereno nella composizione della griglia Moto2. Protagonista Lorenzo Dalla Porta, passato quest’anno in Pertamina Mandalika SAG Team con un contratto biennale. Proprio oggi, quindi ad una decina di giorni dalla tappa di casa per l’ex iridato Moto3, arriva l’ufficialità del divorzio tra le due parti. Con mutuo accordo, Dalla Porta non correrà più per il SAG Team con effetto immediato. Quali saranno le prossime mosse di pilota e team? Intanto vi riportiamo la breve comunicazione in merito.

Dalla Porta-SAG, la nota

Pertamina Mandalika SAG Team ed il pilota italiano Lorenzo Dalla Porta hanno deciso di comune accordo di separare le loro strade a partire da oggi. La squadra vuole esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti a Dalla Porta per il suo impegno fin dall’inizio della stagione. È stata una decisione difficile e valutata con attenzione, vista la natura positiva di Lorenzo Dalla Porta. Siamo certi che questa determinazione porterà benefici ad entrambe le parti. Pertamina Mandalika SAG Team augura a Dalla Porta ogni successo in futuro.

Inizio 2023 difficile

L’avventura in Moto2 si sta rivelando decisamente molto, molto complicata per il 25enne di Montemurlo. Dopo il titolo Moto3 nel 2019 infatti ecco il salto di categoria, ma da allora i piazzamenti a punti sono stati davvero pochi (11, l’ultimo l’anno scorso). Il 2021 è stato segnato dall’importante problema ad una spalla che l’ha costretto al prematuro stop per operarsi. Quest’anno, dopo un triennio con Italtrans Racing Team, è passato a Mandalika SAG Team, con cui il pilota toscano aveva firmato un accordo biennale. Dopo cinque GP senza punti, ecco la separazione tra le due parti.

