Superbike Misano, Granado out: Mizuno affianca Syahrin nel team MIE Honda

Il team Petronas MIE Racing Honda arriva a Misano Adriatico senza Eric Granado, che deve riprendersi completamente dal trauma cranico e dalla commozione celebrale che ha rimediato nella caduta di Gara 1 a Barcellona. Non è considerato ancora idoneo per poter gareggiare. Verrà sostituito da Ryo Mizuno, pilota Honda nel campionato giapponese Superbike. e che nel 2022 ha corso nel BSB.

Per Mizuno, classe 1998, si tratta del debutto assoluto nel WorldSBK. Affiancherà Hafizh Syahrin, che nel round in Catalunya si era infortunato e che aveva poi dovuto saltare il successivo test proprio a Misano. Lì la squadra di Midori Moriwaki si era presentata con Tarran Mackenzie, pilota che corre con gli stessi colori nel Mondiale Supersport.

Superbike, le parole di Syahrin e Granado

Syahrin è contento di risalire sulla sua Honda CBR1000RR-R Fireblade: “Non vedo l’ora che arrivi il round a Misano, anche se purtroppo ho saltato il test a causa di un infortunio. Abbiamo perso un’opportunità per mettere a punto la moto, sarebbe stato un vantaggio in vista della FP1 di venerdì. La pista mi piace, ho avuto buone sensazioni l’anno scorso. Tutti sono più competitivi quest’anno, vedremo cosa riusciremo a fare. Farò del mio meglio“.

Granado, invece, è dispiaciuto di non poterci essere: “Nelle settimane successive all’incidente ho lentamente recuperato le forze e mi sento bene, fisicamente e mentalmente. Come pilota vorrei correre e sentirmi pronto, mai i dottori hanno detto che non posso gareggiare a Misano. Dopo la caduta ho trascorso una settimana in ospedale, poi i dottori mi hanno permesso solo di camminare, nessun altro tipo di allenamento. Sarebbe stato poco saggio correre. L’importante è sentirmi bene, mi concentrerò sulla ripresa graduale degli allenamenti per essere pronto a Donington“.