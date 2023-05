MotoGP, mercato piloti 2023-2024: grande fermento in casa Ducati

La stagione della MotoGP è appena iniziata ma già si parla di mercato piloti, anche se gli annunci più importanti sono previsti per il prossimo anno. Alla fine del 2023 scadono alcuni contratti e non tutti hanno un futuro assicurato per la stagione prossima. A cominciare da Franco Morbidelli, che potrebbe non venire riconfermato da Yamaha.

Movimenti in casa Ducati

In casa Ducati Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini saranno riconfermati anche per il 2024, ma uno dei due potrebbe lasciare il team factory nel 2025. Il ‘Bestia’ ha ottenuto la promozione dopo un campionato 2022 formidabile costellato da quattro vittorie e un terzo posto finale. Ha vinto il ballottaggio con Jorge Martin, ma il madrileno punta ad una sella ufficiale. Così come l’emergente Marco Bezzecchi a cui Borgo Panigale assicurerà una moto ufficiale già dal prossimo anno e un contratto con stipendio quantomeno raddoppiato.

Mooney VR46 Racing Team – A fine 2023 scadono i contratti di Luca Marini e Marco Bezzecchi nel team VR46 di Valentino Rossi. Entrambi stanno andando bene, quindi è probabile un’estensione. Ma se il romagnolo dovesse continuare su questa scia di risultati gli sarà garantita una sella nel team ufficiale.

Pramac Racing – Jorge Martin quasi sicuramente resterà nel team di Paolo Campinoti, con un trattamento factory. Johann Zarco ha un contratto in scadenza e potrebbe passare nel Mondiale Superbike, liberando un posto utile qualora dovesse servire per fare posto ad un giovane pilota.

Gresini Ducati – Sta per scadere il contratto biennale di Fabio Di Giannantonio nel terzo team clienti Ducati. Alex Marquez si è unito al team in questa stagione ma ha solo un anno di contratto. Il pilota spagnolo sarà probabilmente riconfermato, più incerto il destino del capitolino. Tony Arbolino è uno dei principali candidati per approdare nel box di Nadia Gresini.

Morbidelli e Yamaha unico dubbio

Yamaha – Fabio Quartararo ha un contratto con i giapponesi fino alla fine del 2024. Il suo compagno di squadra Franco Morbidelli, invece, deve preoccuparsi del suo futuro perché il suo contratto scade in questa stagione. Anche se la squadra nel suo insieme è in difficoltà, il francese ha messo sempre in ombra il compagno di squadra sin dal suo arrivo. Entro l’estate Lin Jarvis deciderà se proseguire un altro con Morbidelli o puntare su un giovane pilota della Moto2.

Honda – Marc Marquez ha smentito le voci di un possibile addio alla Honda. Il suo contratto multimilionario durerà fino alla fine del 2024 e ha intenzione di rispettarlo. Joan Mir ci ripoverà anche il prossimo anno, nonostante le tante difficoltà ad adattarsi a questa RC213V. Alex Rins ha firmato un contratto di due anni, fino alla fine del 2024. Invece non è ancora chiaro se Taka Nakagami sarà riconfermato per il prossimo Mondiale MotoGP.

KTM – Brad Binder e Jack Miller hanno il posto assicurato fino al 2024. Nel team satellite GasGas Tech3 Pol Espargaro è tornato dopo due anni senza successo alla Honda e ha firmato per due anni, ma si è infortunato nelle prove libere di Portimao. Augusto Fernandez sta ben figurando al debutto in classe regina, ma non è un mistero che KTM abbia un debole per Pedro Acosta.

Aprilia – Nessun cambiamento in vista nel team factory: Maverick Vinales e Aleix Espargarò sono riconfermati. Idem nel team satellite che verrà riproposto con la line-up Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

