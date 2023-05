Luca Lunetta che notizia, sarà wild card in Moto3 al Mugello

La truppa italiana in Moto3 sarà più folta al Mugello. Anche Luca Lunetta sarà ai nastri di partenza, schierato come wild card da MT Helmets-MSi, squadra mondiale a cui si appoggia AC Racing, la struttura con cui sta disputando il JuniorGP. Proprio due settimane fa è arrivato il primo podio in campionato, ora un’altra soddisfazione. Si tratta della seconda occasione nel Campionato del Mondo per il pilota italiano: il debutto infatti è avvenuto l’anno scorso ad Assen (senza andare a punti) al posto dell’infortunato Matteo Bertelle.

Lunetta e AC Racing, emozioni di casa

“È fantastico poter correre come wild card nel mio GP di casa al Mugello” ha dichiarato Lunetta. “È qualcosa che ho sognato da quand’ero bambino.” Il giovane pilota #58 conosce bene il tracciato toscano, certo correrci da pilota del Mondiale Moto3 sarà tutt’altra cosa. “Non vedo l’ora di scendere in pista, divertirmi e di confrontarmi con i migliori piloti del mondo.” Non c’è meno soddisfazione in AC Racing (alla prima apparizione a livello mondiale) e MT Helmets-MSi, uniti in una prima collaborazione insieme e forse non l’ultima. “Se l’esperienza è positiva, valuteremo altre possibili wild card durante l’anno” è infatti il commento di Jordi Gatell, team manager della struttura spagnola.

Prima il JuniorGP

Al Mugello Lunetta ci andrà la prossima settimana, prima tocca alla Moto3 Junior. In questi giorni infatti Jerez ospiterà il terzo round del campionato FIM JuniorGP, con il pilota AC Racing in bella evidenza. Il primo podio (vero stavolta) ottenuto a Valencia gli ha permesso di prendersi il 3° posto provvisorio nella generale, con due punti di margine su Nicola Carraro, vincitore a Estoril. Luca Lunetta vuole essere protagonista in campionato e non ha nascosto l’obiettivo più ambizioso, un posto nel Mondiale. Per il momento potrà darci un’altra occhiata da vicino, una nuova occasione per accumulare ancora esperienza.

Foto: Social-Luca Lunetta